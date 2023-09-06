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Wizz Air почала розпродаж квитків із великою знижкою: умови акції

Середа 06 вересня 2023 16:37
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Wizz Air почала розпродаж квитків із великою знижкою: умови акції Фото: Літак авіакомпанії Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетна європейська авіакомпанія Wizz Air почала розпродаж квитків зі знижкою 20%. Акція триватиме 6 та 7 вересня на честь 20-річчя заснування авіаперевізника.

Знижки діятимуть на рейси упродовж півроку – 15 вересня 2023 року до 21 березня 2024 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Знижка поширюється на будь-який тариф, але не включає адміністративний збір та додаткові послуги. Придбати квитки дешевше можна буде на весь період до 21 березня, крім різдвяних канікул – із 15 грудня по 9 січня. У ці дні літаки добре заповнюються завдяки новорічним святам.

Для отримання знижки не потрібно вводити промо-код. Якщо обраний рейс включений у розпродаж, то при бронюванні квитків на сайті Wizz Air або через мобільний додаток знижка з’явиться автоматично. Рейси зі знижкою будуть відображені зі знаком "%" на блакитному тлі.

Вартість перельотів складатиме від 14 євро. Наприклад, із Варшави до Брюсселю можна буде полетіти за 21 євро, до Парижа – за 25 євро. Із Катовіце до Барселони чи Афін – за 20 євро. Із Гданська до Абердіна у Шотландії – за 19 євро, до Дортмунда (Німеччина) – за 17 євро. Переліт із Вільнюса до Лондона обійдеться у 14 євро, а до Рима – у 21,5 євро.

Лоукостер Wizz Air заснований у вересні 2003 року як угорська авіакомпанія. Основним інвестором виступив американський фонд Indigo Partners. Перший літак Wizz Air полетів у травні 2004 року з аеропорту Катовіце.

Нагадаємо, ми писали, як дістатися до одного з найбільших аеропортів Польщі, де базується Wizz Air.

Також ми розповідали, із яким лоукостером літати дешевше та які ціни Ryanair та Wizz Air.

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