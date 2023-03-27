Вживані двигуни. Черговий цивільний літак у РФ не долетів до місця призначення

Черговий російський літак змушений був перервати політ та запросити екстрену посадку. 26 березня борт авіакомпанії "Азимут" не зміг долетіти до Москви з Нижнього Новгорода.

Пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 подав сигнал тривоги через 10 хвилин після зльоту, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на meduza.io.

Суперджет пробув у повітрі 20 хвилин

Літак подав сигнал лиха невдовзі після вильоту з Нижнього Новгорода. Борт знаходився на висоті трохи більше 3000 метрів над містом.

В авіаслужбах повідомили, що лайнер одразу почав розвертатися, щоб повернутися в аеропорт вильоту. Загалом Sukhoi Superjet 100 провів у польоті близько 20 хвилин і благополучно приземлився.

Офіційно повідомили, що літак авіакомпанії "Азімут" летів без пасажирів, на борту було лише п'ять членів екіпажу. Причини авіаінциденту не повідомляються.

На Sukhoi Superjet 100 ставлять вживані двигуни

Наприкінці 2022 року повідомлялося, що авіакомпанія "Азимут" мала отримати перший літак Sukhoi Superjet 100, в якому були встановлені вживані двигуни.

На SSJ100 ставлять лише раніше випущені двигуни, бо компанія PowerJet припинила їх випуск після вторгнення в Україну. Наразі в Росії працюють над створенням двигуна, який передбачається ставити на Superjet New, що має стати імпортозаміщеною модифікацією Superjet 100.

Фото: Для літаків Sukhoi Superjet 100 немає нових двигунів (wikimedia.org/Anna Zvereva)

"На сьогоднішній день цивільна авіація РФ фактично складається на 80% із літаків західного виробництва, а ті 20%, які є літаками переважно російського виробництва, на 30-50% складаються із західних комплектуючих", – розповідав РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.

У Росії заявляють, що з часом західні лайнери поступово замінять власними літаками: Superjet New, МС-21 та іншими. Втім, здійснити ці плани буде непросто через санкції.

"Навіть якщо буде така спроба, треба буде від 5 до 10-12 років, щоб повністю замінити західні складові в російській техніці. Більшість підприємств, які виробляють аерокосмічну техніку, використовують обладнання переважно західного виробництва – тут постає питання дотримання санкцій", – звернув увагу експерт.

Нагадаємо, ми писали, що в Росії задумали робити копії деталей до зарубіжних літаків.

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