Заборона на запчастини. Коли закінчиться запас міцності російської авіації

Через санкції у російських авіакомпаній практично щоденно відбуваються авіаінциденти. У зв'язку з браком західних запчастин в грудні в РФ узаконили "канібалізацію" літаків.

Який зараз стан російської цивільної авіації та коли закінчиться запас міцності її літаків, TRAVEL РБК-Україна розповів авіаексперт Богдан Долінце.

Як ремонтують літаки РФ в умовах санкцій

Днями керівництво Росавіації заявило, що літаки російських авіакомпаній мають запас ресурсу та запчастин до 2030 року. Але ці прогнози базуються на схемах обходу санкцій, зазначає Богдан Долінце.

"На сьогоднішній день цивільна авіація РФ фактично складається на 80% із літаків західного виробництва, а ті 20%, які є літаками переважно російського виробництва, на 30-50% складаються із західних комплектуючих. Щодо реальної міцності, то вони дають позитивні прогнози з урахуванням тієї моделі, яка існує на сьогоднішній день", – зауважує експерт.

Він пояснює: частину літаків продовжують "канібалізувати" – тобто знімати з них певні агрегати і системи.

"Друга складова: деякі країни світу все-таки продовжують надавати послуги з технічного обслуговування і ремонту російським літакам. Нещодавно чиновники зі США "тиснули" на певні турецькі компанії, які продовжують це робити в інтересах російських компаній, в першу чергу, йдеться про "Аерофлот", – уточнює наш співрозмовник.

Фото: Літак "Аерофлоту" (gettyimages.com)

Санкції в першу чергу забороняють компаніям з наземного та технічного обслуговування, які є в РФ, проводити ліцензійний ремонт, закуповувати обладнання і системи. Але в іноземних аеропортах бувають склади постачання деталей для ремонту повітряних суден.

"Як правило, такі ремонти можуть виконуватися або безпосередньо в цих аеропортах прильоту за межами Росії, або запчастини можуть нелегально закуповувати. Цей інструмент досить ефективно використовується і включає в себе механізм сірого імпорту, коли запчастини завозять із третіх країн, дружніх до РФ. І другий, частково легальний, інструмент – ремонт у відповідних підприємствах, які знаходяться в третіх країнах", – перелічує він схеми обходу санкцій.

Коли може закінчитися ресурс у російських літаків

В умовах запровадження тотальних санкцій, які є на сьогоднішній день, і за умови їх беззаперечного виконання всіма країнами, реальна міцність російської авіації є значно меншою, і вона оцінюється не більше, ніж до середини або осені 2025 року, вважає Богдан Долінце.

"Але ми бачимо, що поки ці можливості для обходу санкцій – у тому числі за рахунок третіх країн – дуже активно використовуються. Вони можуть слугувати для продовження цього терміну, бо запаси будуть менше використовуватися. "Канібалізм" хоча і буде, але як резервний варіант", – звертає увагу він.

Фото: Ремонт літаків "Уральські авіалінії (колаж РБК-Україна)

При цьому лише деякі факти постачання запчастин третіми країнами періодично піддаються розголосу, зазначає експерт.

"Була інформація, що Туреччина на цьому досить непогано заробляла. Були питання щодо реекспорту технологічного обладнання, яке використовується військово-промисловим комплексом в перші місяці війни через Грузію. Такі факти періодично виявляються, ланцюжок може існувати, але в якийсь момент його перекривають. Ці інструменти можуть реалізовуватися в інших країнах через інших підставних осіб та інші підставні фірми", – пояснює наш співрозмовник.

Без введення жорсткого тотального контролю за виконанням санкцій і значного підвищення рівня відповідальності за їх дотримання, обслуговування російських літаків може тривати далі і не обмежуватися тільки третіми країнами, які є дружніми до росіян.

Від чого залежатиме виробництво російських літаків

В Росавіації також заявили, що з часом західні лайнери поступово витіснить виробництво власних літаків Superjet New, МС-21 та інших. "Аерофлот" вже замовив 339 лайнерів російського виробництва.

"Якщо говорити про можливість виготовлення такої великої кількості літаків, то може йтися про термін не менше 10-15 років. Втім, в умовах санкцій витримати такий термін все одно буде дуже складно, є висока ймовірність, що навіть неможливо", – зауважує Богдан Долінце.

Причина: виробництва також частково потребують західних комплектуючих, які використовуються в РФ.

"Навіть якщо буде така спроба, треба буде від 5 до 10-12 років, щоб повністю замінити західні складові в російській техніці. Більшість підприємств, які виробляють аерокосмічну техніку, використовують обладнання переважно західного виробництва – тут постає питання дотримання санкцій.

Фото: Літак Sukhoi Superjet (wikimedia.org)

Якщо російські підприємства військово-промислового комплексу не зможуть підтримувати або ремонтувати виробниче обладнання, тоді навіть перспектива виготовити хоча б частину таких літаків до умовного 2040 року виглядає малореалістичною", – додає експерт.

Російські заводи експлуатують велику кількість обладнання виробництва Німеччини, Австрії, Швейцарії і інших країн ЄС.

"Якщо вони будуть продовжувати постачати комплектуючі запчастини, ремонтне обладнання або нові агрегати і обладнання для аерокосмічної галузі, то ймовірність виробництва такого великого флоту залишається", –вважає Богдан Долінце.

Нагадаємо, ми писали, що у Туреччині відмовляються обслуговувати підсанкційні російські літаки.

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