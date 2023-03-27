Подержанные двигатели. Очередной гражданский самолет в РФ не долетел к месту назначения

Очередной российский самолет вынужден был прервать полет и запросить экстренную посадку. 26 марта борт авиакомпании "Азимут" не смог долететь до Москвы из Нижнего Новгорода.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги спустя 10 минут после взлета, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на meduza.io.

Суперджет пробыл в воздухе 20 минут

Самолет подал сигнал бедствия вскоре после вылета из Нижнего Новгорода. Борт находился на высоте чуть больше 3000 метров над городом.

В авиаслужбах сообщили, что лайнер сразу начал разворачиваться, чтобы вернуться в аэропорт вылета. В общей сложности Sukhoi Superjet 100 провел в полете около 20 минут и благополучно приземлился.

Официально сообщили, что самолет авиакомпании "Азимут" летел без пассажиров, на борту было только пять членов экипажа. Причины авиаинцидента не сообщаются.

На Sukhoi Superjet 100 ставят подержанные двигатели

В конце 2022 года сообщалось, что авиакомпания "Азимут" должна была получить первый самолет Sukhoi Superjet 100, в котором были установлены подержанные двигатели.

На SSJ100 ставят только ранее выпущенные двигатели, потому что компания PowerJet прекратила их выпуск после вторжения в Украину. В настоящее время в России работают над созданием двигателя, который предполагается ставить на Superjet New, который должен стать импортозамещенной модификацией Superjet 100.

Фото: Для самолетов Sukhoi Superjet 100 нет новых двигателей (wikimedia.org/Anna Zvereva)

"На сегодняшний день гражданская авиация РФ фактически состоит на 80% из самолетов западного производства, а те 20%, которые являются самолетами преимущественно российского производства, на 30-50% состоят из западных комплектующих", – рассказывал РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

В России заявляют, что со временем западные лайнеры постепенно заменят своими самолетами: Superjet New, МС-21 и другими. Впрочем, осуществить эти планы будет непросто из-за санкций.

"Даже если будет такая попытка, нужно будет от 5 до 10-12 лет, чтобы полностью заменить западные составляющие в российской технике. Большинство предприятий, производящих аэрокосмическую технику, используют оборудование преимущественно западного производства – здесь возникает вопрос соблюдения санкций", – обратил внимание эксперт.

Напомним, мы писали, что в России задумали делать копии деталей к зарубежным самолетам.

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