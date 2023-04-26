Вже не по кишені. У Туреччині прогнозують удвічі менше туристів із Росії

Туреччина може недорахуватися половини російських туристів в новому сезоні через брак літаків, які можуть виконувати рейси з Росії.
Також турецькі курорти стали занадто дорогі для росіян, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Представники турецького туристичного бізнесу прогнозують, що в цьому сезоні країну відвідають 3 млн росіян, хоча ціль була залучити удвічі більше.
Причина – брак літаків, якими туристів можна доправляти до Туреччини, адже літаки з подвійною реєстрацією (на Бермудах і в РФ) не можуть вилітати за межі Росії.
"Через санкції є проблеми з постачанням палива для літаків під російським прапором у Туреччині. Літаки здійснюють технічну посадку в Сочі для дозаправки на зворотному шляху. Це призводить до збільшення часу та витрат. Компаніям під турецьким прапором також може бути заборонено ввозити паливо до Росії", – сказав виданню Turizm Güncel Орхан Санджар, представник великого турецького туроператора.
Він додав, що через санкції літаки Airbus і Boeing російських авіакомпаній зазнають дефіциту техобслуговування та запасних частин.
Інші причини називають представники російського турбізнесу: подорожчання турецьких готелів та ослаблення рубля. Ціни на відпочинок у Туреччині зросли через інфляцію та зростання зарплат персоналу.
Туроператори не можуть забезпечити достатню кількість туристів на запланованих рейсах через зниження попиту на тури. Також російські туристичні компанії скасували кілька чартерних рейсів із Москви в Анталію на крилах Turkish Airlines.
Заміну російським туристам у Туреччині можуть знайти у європейських країнах.
Нагадаємо, ми писали, що російських туристів депортують із безвізової країни.
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