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Уже не по карману. В Турции прогнозируют вдвое меньше туристов из России

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Турция может недосчитаться половины российских туристов в новом сезоне из-за нехватки самолетов, которые могут выполнять рейсы из России.

Также турецкие курорты стали слишком дорогими для россиян, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Запрет заправлять самолеты под российским флагом

Представители турецкого туристического бизнеса прогнозируют, что в этом сезоне страну посетят 3 млн россиян, хотя цель была привлечь вдвое больше.

Причина – нехватка самолетов, которыми туристов можно доставлять в Турцию, ведь самолеты с двойной регистрацией (на Бермудах и в РФ) не могут вылетать за пределы России.

"Из-за санкций есть проблемы с поставкой топлива для самолетов под российским флагом в Турции. Самолеты совершают техническую посадку в Сочи для дозаправки на обратном пути. Это приводит к увеличению времени и расходов. Компаниям под турецким флагом также может быть запрещено ввозить топливо в Россию", – сказал изданию Turizm Güncel Орхан Санджар, представитель крупного турецкого туроператора.

Он добавил, что из-за санкций самолеты Airbus и Boeing российских авиакомпаний испытывают дефицит техобслуживания и запасных частей.

Цены на отдых слишком высокие для россиян

Другие причины называют представители российского турбизнеса: подорожание турецких отелей и ослабление рубля. Цены на отдых в Турции выросли из-за инфляции и роста зарплат персонала.

Фото: Туристы в Анталии (pixabay.com)

Туроператоры не могут обеспечить достаточное количество туристов на запланированных рейсах из-за снижения спроса на туры. Также российские туристические компании отменили несколько чартерных рейсов из Москвы в Анталию на крыльях Turkish Airlines.

Замену российским туристам в Турции могут найти в европейских странах.

Напомним, мы писали, что российские туристы депортированы из безвизовой страны.

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