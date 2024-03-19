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Вулкан в Ісландії: чи вплине виверження на подорожі літаком

Вівторок 19 березня 2024 15:40
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Вулкан в Ісландії: чи вплине виверження на подорожі літаком Фото: Виверження вулкану в Ісландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ісландії сталося вже четверте за 3 місяці виверження вулкану, яке стало найбільш потужним. Зазвичай викиди вулканічного попелу призводять до скасування польотів.

Але головний міжнародний аеропорт країни поки приймає рейси, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.travel.

Місце виверження вулкану – за кілька кілометрів від невеликого міста Гріндавік, до якого від столиці Ісландії Рейк'явіка приблизно 50 км. Мешканцям містечка наказали залишити домівки. Також евакуювали сотні туристів із термального курорту Блакитна лагуна.

Дороги навколо Гріндавіка закриті, але головний міжнародний аеропорт Кефлавік працює.

Влада Ісландії попереджає, що вулкан – не туристична пам’ятка, тому спостерігати можна з великої відстані. Але туристів вабить видовище лави.

Зазвичай виверження вулканів небезпечне для літаків, бо вулканічний попіл може призвести до відмови двигунів, погіршити видимість та пошкодити системи керування польотом.

У 2010 році через велике виверження вулкану в Ісландії між Європою та Америкою скасували понад 100 000 рейсів протягом 8 днів. Тоді в атмосферу потрапили 0,25 млрд кубічних метрів вулканічного попелу.

Очікується, що виверження на півострові Рейк'янес, яке почалося 16 березня, не призведе до викиду великої кількості попелу в повітря. Так само й попередні виверження не перешкоджали авіасполученню.

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