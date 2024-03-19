Вулкан в Исландии: повлияет ли извержение на путешествия самолетом

В Исландии произошло уже четвертое за три месяца извержение вулкана, которое стало наиболее мощным. Обычно выбросы вулканического пепла приводят к отмене полетов.

Но главный международный аэропорт страны пока принимает рейсы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.travel.

Место извержения вулкана – в нескольких километрах от небольшого города Гриндавик, до которого от столицы Исландии Рейкьявика примерно 50 км. Жителям городка приказали покинуть дома. Также эвакуировали сотни туристов из термального курорта Голубая лагуна.

Дороги вокруг Гриндавика закрыты, но главный международный аэропорт Кефлавик работет.

Власти Исландии предупреждают, что вулкан – не туристическая достопримечательность, поэтому наблюдать можно с большого расстояния. Но туристов привлекает зрелище лавы.

Обычно извержение вулканов опасно для самолетов, так как вулканический пепел может привести к отказу двигателей, ухудшить видимость и повредить системы управления полетом.

В 2010 году из-за большого извержения вулкана в Исландии между Европой и Америкой отменили более 100 000 рейсов в течение 8 дней. Тогда в атмосферу попали 0,25 млрд кубических метров вулканического пепла.

Ожидается, что начавшееся 16 марта извержение на полуострове Рейкьянес не приведет к выбросу большого количества пепла в воздух. Так же и предыдущие извержения не мешали авиасообщению.

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