ua en ru
Пт, 26 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи безпечно подорожувати до Єгипту: оновлені рекомендації туристам

П'ятниця 26 січня 2024 15:16
UA EN RU
Чи безпечно подорожувати до Єгипту: оновлені рекомендації туристам Фото: Відпочинок у Єгипті (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило свої рекомендації щодо поїздок до Єгипту через загострення напруги в південній частині Червоного моря навколо Ємену та війну між Ізраїлем і Газою, що триває.

Чи безпечно зараз туристам подорожувати до Єгипту та які території залишаються "зеленими", РБК-Україна повідомляє з посиланням на telegraph.co.uk та gov.uk.

МЗС повідомляє, що наразі ведуться військові дії у відповідь на спроби хуситів перешкодити руху міжнародного судноплавства в Червоному морі.

"Хоча зона діяльності обмежена Червоним морем і Єменом, існує ймовірність того, що рекомендації щодо подорожей до сусідніх країн можуть змінитися в короткий термін", – йдеться на сайті відомства.

Мандрівникам до Єгипту рекомендується уникати будь-яких подорожей у межах 20 км від єгипетсько-лівійського кордону, за винятком міста Ель-Саллум. Також – до губернаторства Північний Синай, до північної частини губернаторства Південний Синай, за дорогою Святої Катерини-Нувейбаа, до мухафази Ісмаїлія на схід від Суецького каналу, у регіони на захід від долини Нілу та дельти Нілу.

Чи безпечно подорожувати до Єгипту: оновлені рекомендації туристам

Фото: Рекомендації щодо безпеки подорожей до регіонів Єгипту (gov.uk)

Водночас відомі туристичні локації залишаються безпечними для мандрівників і позначені у рекомендаціях як "зелена зона":

  • Луксор, Кіна, Асуан, Абу-Сімбел і Долина Царів;
  • губернаторство Фаюм;
  • прибережні райони між дельтою Нілу та Марса-Матрух;
  • дорога Марса Матрух-Сіва;
  • місто-оазис Сіва;
  • губернаторство Гіза на північний схід від оазису Бахарія;
  • дорога між Гізою та Фарафрою (не рекомендується подорожувати дорогою між Багарією та Сівою);
  • оазис Бахарія, Фарафра, Біла і Чорна пустеля.

Зокрема, немає рекомендацій проти поїздок до Шарм-ель-Шейха, Хургади та Каїру. Вони позначені на карті зеленим кольором.

Нагадаємо, ми писали, що на популярному єгипетському курорті Хургада туристи помітили величезну акулу. Це була одна із найбільших морських істот, яким загрожує зникнення.

Також ми розповідали, як можна вирушити до Єгипту із сусідніх країн та скільки коштує відпочинок узимку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єгипет курорты Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Чернега
На крок попереду. Як Україна вийшла у світові лідери в цифровізації культури
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Артур Лупашко
Відпустка під час війни. Як українці обирають місця для відпочинку
Артур Лупашко
засновник і СЕО мережі Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові
Антон Тараненко
засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group
Анастасія Коваль
Життя без паспорта. Чим загрожує відсутність документів під час війни
Анастасія Коваль
аналітикиня напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист"
Всі точки зору