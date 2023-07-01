Втручається охорона. В Афінах виник ажіотаж навколо відомої локації: про що йдеться

Минулого місяця кількість відвідувачів всесвітньо відомого Акрополя в Афінах зросла на 70%. Охорона не справляється, незадоволені й самі туристи. Влада міста думає над тим, як вирішити проблему.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Рекордні 14 тисяч гостей. В чому проблема з відвідуванням Акрополя

У столиці Греції на пагорбі Акрополіс знаходиться найвідоміший акрополь у світі. Він був офіційно проголошений провідною пам'яткою загальноєвропейської культурної спадщини.

Цим місцем складно не захоплюватись. Але локація страждає від нашестя туристів. На натовпи скаржаться як самі туристи, так і працівники, задіяні в туристичній галузі.

За даними Грецької державної організації з управління культурними ресурсами (ODAP), Акрополь прийняв рекордні 14 000 відвідувачів у травні, що на 70% більше, ніж торік. Голова ODAP Іліас Пацарухас зазначив, що щоденні відвідування з квітня збігаються з рівнями піку сезону.

Чому Акрополь переповнений туристами

У світі відроджується попит на подорожі, а кількість туристів у Греції наближається до рівня до пандемії. Цей фактор у поєднанні з більш раннім початком туристичного сезону, загострили проблему.

Навіть маючи "швидкий пропуск", придбаний заздалегідь онлайн і який обіцяє швидкий доступ до локації, туристам доводиться чекати на свою чергу дуже довго. В самому Акрополі людей ділять на групи, але це мало допомагає.

Фото: Вхід до Акрополя (wikipedia.org)

В неурядовій організації World Heritage Watch висловили стурбованість тим, що в Афінах відсутні плани управління відвідувачами Акрополя, які вимагаються Конвенцією ООН про всесвітню спадщину ЮНЕСКО, яку підписала Греція.

Голова Watch World Heritage Watch Стефан Доемпке підкреслив давню проблему "надмірного туризму" Акрополя. Він заявив, що без плану управління та розуміння того, як поводитися з туристами, Акрополь як всесвітньо значуще місце знаходиться під ризиком хаосу.

За словами голови ODAP Пацарухаса, затори біля Пропілеїв, воріт до святилища, іноді стають настільки інтенсивними, що доводиться втручатися охороні. Ситуація погіршується, коли круїзні лайнери причалюють до порту Пірей: це призводить до напливу двох-трьох тисяч пасажирів і ще довшого часу очікування.

Ветеран охорони Акрополя Іоанніс Маврікопулос скаржиться на нестачу персоналу на археологічних об’єктах по всій країні, особливо на грецьких островах, де склалася "драматична ситуація".

Як Греція бореться з надмірним туризмом на Акрополі

Два роки тому Міністерство культури Греції погодило суперечливі реставраційні роботи на Акрополі, які включали будівництво нової бетонної доріжки.

Фото: Найвідоміший акрополь у світі розташований у столиці Греції (wikipedia.org)

Попри критику, міністерство активно захищає плани з модернізації, стверджуючи, що такі роботи вже покращило доступність локації для людей на інвалідних візках і зменшило ризик нещасних випадків. Однак голова Watch World Heritage Watch критикує ці роботи. Він припускає, що вони спрямовані на збільшення кількості туристів, а рішення було "повністю безвідповідальним".

Щоб вирішити проблему перевантаженості, міністерство планує поступово запроваджувати систему часових інтервалів відвідувань Акрополя. Систему мають ввести в дію до кінця червня.

Однак представники охорони стверджують, що впровадження нової системи в середині сезону є помилкою, яка ще більше обтяжить їх роботу. Радять вносити будь-які зміни після туристичного сезону.

Відзначимо, в намаганні відновити економіку після десятирічної боргової кризи, Греція дуже покладається на туризм. Чиновники сподіваються, що цього року до країни приїде більше 31,3 мільйона іноземців – саме стільки гостей зафіксували у Греції 2019 року.

Нагадаємо, став відомий рейтинг зі 100 найпопулярніших напрямків для поїздок влітку 2023 року.

Також цього сезону на Сардинії в Італії суттєво підвищили штрафи за відвідування унікального пляжу.

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