Вмешивается охрана. В Афинах возник ажиотаж вокруг известной локации: о чем речь

В прошлом месяце количество посетителей всемирно известного Акрополя в Афинах выросло на 70%. Охрана не справляется, недовольны и сами туристы. Власти города думают о том, как решить проблему.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Рекордные 14 тысяч гостей. В чем проблема с посещением Акрополя

В столице Греции на холме Акрополис находится самый известный акрополь в мире. Он был официально провозглашен ведущим памятником общеевропейского культурного наследия.

Этим местом сложно не восторгаться. Но локация страдает от нашествия туристов. На толпы жалуются как туристы, так и работники, задействованные в туристической отрасли.

По данным Греческой государственной организации управления культурными ресурсами (ODAP), Акрополь принял рекордные 14 000 посетителей в мае, что на 70% больше, чем годом ранее. Глава ODAP Илиас Пацарухас отметил, что ежедневные посещения с апреля совпадают с уровнями пика сезона.

Почему Акрополь переполнен туристами

В мире возрождается спрос на поездки, а количество туристов в Греции приближается к уровню пандемии. Этот фактор в сочетании с более ранним началом туристического сезона обострил проблему.

Даже имея "быстрый пропуск", приобретенный заранее онлайн и обещающий быстрый доступ к локации, туристам приходится ждать свою очередь очень долго. В самом Акрополе людей делят на группы, но это мало помогает.

Фото: Вход в Акрополь (wikipedia.org)

В неправительственной организации World Heritage Watch выразили обеспокоенность тем, что в Афинах отсутствуют планы управления посетителями Акрополя, требуемые Конвенцией ООН о всемирном наследии ЮНЕСКО, подписанном Грецией.

Глава Watch World Heritage Watch Стефан Доэмпке подчеркнул давнюю проблему "чрезмерного туризма" Акрополя. Он заявил, что без плана управления и понимания того, как обращаться с туристами, Акрополь как всемирно значимое место находится под риском хаоса.

По словам главы ODAP Пацарухаса, пробки у Пропилеев, ворот в святилище, иногда становятся настолько интенсивными, что приходится вмешиваться охране. Ситуация усугубляется, когда круизные лайнеры причаливают в порт Пирей: это приводит к наплыву двух-трех тысяч пассажиров и еще более долгому времени ожидания.

Ветеран охраны Акрополя Иоаннис Маврикопулос жалуется на нехватку персонала на археологических объектах по всей стране, особенно на греческих островах, где сложилась "драматическая ситуация".

Как Греция борется с чрезмерным туризмом на Акрополе

Два года назад Министерство культуры Греции согласовало противоречивые реставрационные работы на Акрополе, которые включали в себя строительство новой бетонной дорожки.

Фото: Самый известный акрополь в мире расположен в столице Греции (wikipedia.org)

Несмотря на критику, министерство активно защищает планы по модернизации, утверждая, что такие работы уже улучшили доступность локации для людей на инвалидных колясках и уменьшили риск несчастных случаев. Однако глава Watch World Heritage Watch критикует эти работы. Он предполагает, что они направлены на увеличение количества туристов, а решение было "полностью безответственным".

Чтобы решить проблему перегруженности, министерство планирует постепенно вводить систему временных интервалов посещений Акрополя. Система должна быть введена в действие до конца июня.

Однако представители охраны утверждают, что внедрение новой системы в середине сезона является ошибкой, которая еще больше усложнит их работу. Советуют вносить какие-либо изменения после туристического сезона.

Отметим, в попытке восстановить экономику после десятилетнего долгового кризиса Греция очень полагается на туризм. Чиновники надеются, что в этом году в страну приедет больше 31,3 миллиона иностранцев – именно столько гостей зафиксировали в Греции в 2019 году.

Напомним, стал известен рейтинг из 100 самых популярных направлений для поездок летом 2023 года.

Также в этом сезоне на Сардинии в Италии значительно повысили штрафы за посещение уникального пляжа.

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