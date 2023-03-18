Не втратити виплати. Як українцям повернутися додому з ЄС: терміни

Для громадян України, які отримали тимчасовий захист в країнах Європи, не існує перешкод для повернення додому. Однак, щоб не втратити допомогу від іншої країни, необхідно знати строки, на які люди можуть повернутись з ЄС додому та виконати певні правила.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери".

До 30 днів. На які терміни можна приїздити в Україну

Cтроки, на які громадяни нашої країни можуть повертатися в Україну без втрати грошової допомоги, визначає влада кожної держави окремо. За загальним правилом, такий термін не перевищує 30 днів (Республіка Польща, Іспанія, Італія, Ірландія), пояснює Максим Боярчуков.

"Що стосується інших країн, то, до прикладу, громадяни України, які отримали тимчасовий захист у Швейцарії, не можуть покидати цю країну більше ніж на 14 днів та не частіше одного разу на квартал (про виїзд з країни та повернення необхідно повідомити письмово соціальний центр, в якому українець перебуває на обліку)", – додає він.

Українці, що отримали захист в Німеччині, зможуть повернутися додому на строк не більше ніж 21 день. Також про виїзд з країни обов’язково треба повідомити соціальний центр.

На скільки днів можна виїздити з Польщі

У Польщі діє закон, за яким громадяни України, які прибули до цієї країни з 24 лютого 2022 року і заявили про свій намір там залишитися, можуть законно перебувати на її території протягом 18 місяців, пояснює РБК-Україна юрист благодійного фонду БФ "Право на захист" Олег Голєв.

Фото: Виїздити з Польщі в Україну можна не більш як на місяць (Getty Images)

Також з 1 квітня 2023 року українці, які мають PESEL UKR, зможуть подати заяву на отримання Карти побиту – тимчасового проживання в Польщі строком на 3 роки (за умови офіційної зайнятості у Польщі).

За словами юриста, українці, які отримати тимчасовий захист у Польщі, можуть заїздити в Україну.

"Спеціальний закон допускає виїзд українців, що користуються тимчасовим захистом у Польщі, без його втрати за умови дотримання строку перебування в Україні. Проте, якщо громадянин України добровільно повертається в Україну і залишається там проживати, тимчасовий захист скасовується. Виїжджати з Польщі дозволено на термін до 1 місяця", – говорить співрозмовник.

Важливо. Українці втратять тимчасовий захист у Польщі, якщо виїдуть з країни більше ніж на 1 місяць.

"При цьому застережень щодо здійснення кількох коротших поїздок немає", – додає юрист.

Раніше стало відомо, як посилилися правила виїзду чоловіків за кордон.

Також біженці у Польщі скаржаться на безпідставну ануляцію статусу UKR, що означає втрату виплат та соціальних пільг.

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