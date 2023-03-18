Не потерять выплаты. Как украинцам вернуться домой из ЕС: сроки

Для граждан Украины, получивших временную защиту в странах Европы, нет препятствий для возвращения домой. Однако чтобы не потерять помощь от другой страны, необходимо знать сроки, на которые люди могут вернуться из ЕС домой и выполнить определенные правила.

Об этом в комментарии TRAVEL рассказал Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

До 30 дней. На какие сроки можно приезжать в Украину

Сроки, на которые граждане нашей страны могут возвращаться в Украину без потери денежной помощи, определяет власть каждого государства отдельно. По общему правилу, такой срок не превышает 30 дней (Республика Польша, Испания, Италия, Ирландия), объясняет Максим Боярчуков.

"Что касается других стран, то, к примеру, граждане Украины, получившие временную защиту в Швейцарии, не могут покидать эту страну более чем на 14 дней и не чаще одного раза в квартал (о выезде из страны и возвращении необходимо сообщить в письменном виде социальный центр, в котором украинец состоит на учете)", – добавляет он.

Украинцы, получившие защиту в Германии, смогут вернуться домой на срок не более 21 дня. Также о выезде из страны обязательно нужно уведомить социальный центр.

На сколько дней можно выезжать из Польши

В Польше действует закон, согласно которому граждане Украины, прибывшие в эту страну с 24 февраля 2022 года и заявившие о своем намерении там остаться, могут законно находиться на ее территории в течение 18 месяцев, поясняет РБК-Украина юрист благотворительного фонда БФ "Право на защиту" Олег Голев.

Фото: Выезжать из Польши в Украину можно не больше чем на месяц (Getty Images)

Также с 1 апреля 2023 украинцы, имеющие PESEL UKR, смогут подать заявление на получение Карты побыта – временного проживания в Польше сроком на 3 года (при условии официальной занятости в Польше).

По словам юриста, украинцы, которые получат временную защиту в Польше, могут заезжать в Украину.

"Специальный закон допускает выезд украинцев, пользующихся временной защитой в Польше, без его потери при условии соблюдения срока пребывания в Украине. Однако, если гражданин Украины добровольно возвращается в Украину и остается там проживать, временная защита отменяется. Уезжать из Польши разрешено на срок до 1 месяца", – говорит собеседник.

Важно. Украинцы лишатся временной защиты в Польше, если выедут из страны более чем на 1 месяц.

"При этом оговорок относительно совершения нескольких более коротких поездок нет", – добавляет юрист.

Ранее стало известно, как ужесточились правила выезда мужчин за границу.

Также беженцы в Польше жалуются на безосновательную аннуляцию статуса UKR, что означает потерю выплат и социальных льгот.

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