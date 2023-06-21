Без втрати виплат. Як біженцям у Німеччині купити для себе автомобіль

Німеччина прихистила понад 1 млн українських біженців. Багатьом із тих, хто оселився за містом, для зручності пересування необхідний власний транспорт.
Як українці можуть придбати автомобіль і не втратити соціальну допомогу, TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrainianingermany.de.
Українські біженці у Німеччині можуть придбати автомобіль за ціною не вище 7500 євро. Така межа встановлена рішенням Федерального суду стосовно тих, хто отримує соціальну допомогу. Українці, які отримують соціальні виплати, входять до зазначеної категорії.
В окремих випадках автомобіль може коштувати дорожче за умови:
Якщо є потреба перевищити ліміт у 7500 євро можна, слід повідомити у центр зайнятості (Jobcenter). Тоді ситуацію розглянуть індивідуально.
Слід враховувати, що максимально дозволена вартість автомобіля може бути меншою – наприклад, ринкова ціна 7000 євро. Цю інформацію варто уточнити у працівника центру зайнятості.
Придбаний автомобіль буде врахований до особистих активів людини, але не впливатиме на надання державних виплат.
Серед обов’язкових документів під час продажу автомобіля такі:
Нагадаємо, ми писали, як користуватися автомобілями з українськими номерами в Німеччині.
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