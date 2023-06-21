Без потери выплат. Как беженцам в Германии купить для себя автомобиль

Германия предоставила убежище более 1 млн украинских беженцев. Многим из поселившихся за городом для удобства передвижения необходим собственный транспорт.
Как украинцы могут приобрести автомобиль и не потерять социальную помощь, TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Украинские беженцы в Германии могут купить автомобиль по цене не выше 7500 евро. Такой предел установлен решением Федерального суда в отношении получающих социальную помощь. Украинцы, получающие социальные выплаты, входят в указанную категорию.
В отдельных случаях автомобиль может стоить дороже при условии:
Если есть необходимость превысить лимит в 7500 евро, следует сообщить в центр занятости (Jobcenter). Тогда ситуацию рассмотрят индивидуально.
Следует учитывать, что максимально разрешенная стоимость автомобиля может быть меньше – например, рыночная цена 7000 евро. Эту информацию следует уточнить у работника центра занятости.
Приобретенный автомобиль будет учтен в личные активы человека, но не будет влиять на предоставление государственных выплат.
Среди обязательных документов при продаже автомобиля следующие:
Напомним, мы писали,как пользоваться автомобилями с украинскими номерами в Германии.
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