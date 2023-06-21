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Без потери выплат. Как беженцам в Германии купить для себя автомобиль

Фото: Автомобили в Германии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Германия предоставила убежище более 1 млн украинских беженцев. Многим из поселившихся за городом для удобства передвижения необходим собственный транспорт.

Как украинцы могут приобрести автомобиль и не потерять социальную помощь, TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Какой автомобиль можно купить без потери выплат

Украинские беженцы в Германии могут купить автомобиль по цене не выше 7500 евро. Такой предел установлен решением Федерального суда в отношении получающих социальную помощь. Украинцы, получающие социальные выплаты, входят в указанную категорию.

В отдельных случаях автомобиль может стоить дороже при условии:

  • это многодетная семья, которой необходимо иметь большой автомобиль;
  • владелец имеет ограниченные физические возможности, а в машине должна быть исключительно коробка автомат;
  • речь идет о специальном транспорте для людей с инвалидностью;
  • есть потребность в повышенной вместимости автомобиля для инвалидной коляски, в большом багажнике или в просторном салоне.

Если есть необходимость превысить лимит в 7500 евро, следует сообщить в центр занятости (Jobcenter). Тогда ситуацию рассмотрят индивидуально.

Следует учитывать, что максимально разрешенная стоимость автомобиля может быть меньше – например, рыночная цена 7000 евро. Эту информацию следует уточнить у работника центра занятости.

Приобретенный автомобиль будет учтен в личные активы человека, но не будет влиять на предоставление государственных выплат.

Фото: Украинцы за границей (gettyimages.com)

Документы, которые выдают после покупки автомобиля

Среди обязательных документов при продаже автомобиля следующие:

  • техпаспорт (Fahrzeugbrief). В четвертой строке можно просмотреть VIN-код авто, дату выпуска автомобиля и первую постановку на учет;
  • договор купли-продажи (Kaufvertrag). Следует убедиться, что в договоре есть фраза "kein Unfallschaden" об исправности техсредства и гарантиях от продавца;
  • техосмотр в Германии (TÜV);
  • справка о снятии машины с учета (Abmeldebescheinigung);
  • страховой полис (Doppelkarte) Желтый полис понадобится для получения номеров, а зеленая карта действует за границей.
  • свидетельство об экологичности автомобиля (ASU Abgasuntersuchung), в котором обычно указывается только пробег.

Напомним, мы писали,как пользоваться автомобилями с украинскими номерами в Германии.

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Автомобильный рынок