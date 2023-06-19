Нові правила. Як користуватися автомобілями з українськими номерами в Німеччині

Із липня у Німеччині набувають чинності нові правила користування автомобілями з українськими номерами. Замість зміни обліку для власників запроваджують техогляд транспортних засобів.

Що треба знати водіям, які керують своїм автомобілем у Німеччині понад рік, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на пам'ятку Федерального міністерства транспорту та цифровізації Німеччини.

Найперше біженцям треба отримати спеціальний дозвіл на тимчасове продовження користування українським номерним знаком. У заяві треба вказати, що людина не бажає постійно перебувати в Німеччині. Обов'язкові умови для отримання дозволу:

страхування транспортного засобу;

сертифікат про перевірку безпеки транспортного засобу;

декларація, що транспортний засіб не буде перебувати в Німеччині постійно.

Відповідний дозвіл необхідно завжди зберігати в транспортному засобі. Документ надається найпізніше до 31 березня 2024 року і лише протягом тривалості прикордонного страхування. Винятковий дозвіл діє на території ФРН.

Незастрахований автомобіль можуть конфісковати. Водій повинен мати при собі "Зелену картку" або підтвердження про придбання прикордонної страховки та пред’являти це під час перевірки.

Заяву на звільнення від реєстрації можна подати в органи державної реєстрації. Важлива умова: якщо регулярне місцезнаходження автомобіля – не в Німеччині. Інакше автомобіль має бути негайно зареєстрований у Німеччині.

Німецька реєстрація стане обов'язковою з 1 квітня 2024 року.

Українські автомобілі звільняються від оподаткування на строк до одного року. При виїзді та повернення річний термін починає відраховуватись знову. Через рік оподаткування у 186 євро відновлюється.

Нагадаємо, ми писали, за що можуть штрафувати водіїв у Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.