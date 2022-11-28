Всупереч санкціям. Яка європейска країна масово приймає в гості росіян

Європа закрила небо для російських літаків та частково заборонила туризм із РФ. Втім, деякі країни за останній рік наростили турпотік із Росії.

В Іспанії зростає кількість туристів із РФ, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Зазначається, що в цьому році Іспанія видала 108862 туристичні візи для росіян – це утричі більше, ніж в 2021 році. Такі дані наводить видання Bloomberg.

У МЗС Іспанії відмовилися коментувати і пояснювати, чому на тлі санкцій відбувається такий ріст кількості російських туристів.

На думку дипломата ЄС, зростання кількості прибуттів росіян в Іспанії може бути спричинене тим, що країни Східної Європи вже повністю закрили свої кордони для росіян і забороняють їм в'їзд.

В ЄС є кілька країн, які зберігають візові та в'їзні обмеження стосовно російських туристів. Але Іспанія не входить до їх складу. Ця країна не закрила свої кордони, не зупинила і не обмежила видачу шенгенських віз громадянам РФ. Тому кількість росіян, які прибувають в Іспанію, росте.

Між тим, влада Іспанії прислухалася до офіційної пропозиції Єврокомісії стосовно призупинення дії угоди про спрощений візовий режим із Росією. Як і в інших європейських країнах, візовий збір для громадян РФ зріс із 35 євро до 80 євро.

Фото: В Іспанії турпотік відновився майже до рівня 2019 року (pixabay.com)

Ще у вересні Європейська комісія запропонувала збільшити час обробки заявок та застосовувати більше суворі правила при видачі багаторазових віз для росіян і вимагати у них надання додаткових документів.

В цьому році в Іспанії відзначається рекордний турпотік – кількість прибуттів досягло 95% порівняно з 2019 роком. Лише у жовтні країна приняла понад 8 млн туристів.

Нагадаємо, ми писали, в які країни Європи тепер не можуть потрапити росіяни.