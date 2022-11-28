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Вопреки санкциям. Какая европейская страна массово принимает в гости россиян

Фото: Туристы в Барселоне (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европа закрыла небо для российских самолетов и частично запретила туризм из РФ. Впрочем, некоторые страны за последний год нарастили турпоток из России.

В Испании растет количество туристов из РФ, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Отмечается, что в этом году Испания выдала 108 862 туристические визы для россиян – это в 3 раза больше, чем в 2021 году. Такие данные приводит издание Bloomberg.

В МИД Испании отказались комментировать и объяснять, почему на фоне санкций происходит такой рост количества российских туристов.

По мнению дипломата ЕС, рост числа прибытий россиян в Испании может быть вызван тем, что страны Восточной Европы полностью закрыли свои границы для россиян и запрещают им въезд.

В ЕС есть несколько стран, которые сохраняют визовые и въездные ограничения по отношению к российским туристам. Но Испания не входит в их состав. Эта страна не закрыла свои границы, не остановила и не ограничила выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Поэтому количество россиян, прибывающих в Испанию, растет.

Между тем власти Испании прислушались к официальному предложению Еврокомиссии относительно приостановления действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Как и в других европейских странах, визовый сбор для граждан РФ вырос с 35 евро до 80 евро.

Фото: В Испании турпоток возобновился почти до уровня 2019 года (pixabay.com)

Еще в сентябре Европейская комиссия предложила увеличить время обработки заявок и применять более строгие правила при выдаче многоразовых виз для россиян и потребовать у них предоставления дополнительных документов.

В этом году в Испании отмечается рекордный турпоток – количество прибытий достигло 95% по сравнению с 2019 годом. Только в октябре страна приняла более 8 млн туристов.

Напомним, мы писали, в какие страны Европы теперь не могут попасть россияне.

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