Вопреки санкциям. Какая европейская страна массово принимает в гости россиян

Европа закрыла небо для российских самолетов и частично запретила туризм из РФ. Впрочем, некоторые страны за последний год нарастили турпоток из России.
В Испании растет количество туристов из РФ, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Отмечается, что в этом году Испания выдала 108 862 туристические визы для россиян – это в 3 раза больше, чем в 2021 году. Такие данные приводит издание Bloomberg.
В МИД Испании отказались комментировать и объяснять, почему на фоне санкций происходит такой рост количества российских туристов.
По мнению дипломата ЕС, рост числа прибытий россиян в Испании может быть вызван тем, что страны Восточной Европы полностью закрыли свои границы для россиян и запрещают им въезд.
В ЕС есть несколько стран, которые сохраняют визовые и въездные ограничения по отношению к российским туристам. Но Испания не входит в их состав. Эта страна не закрыла свои границы, не остановила и не ограничила выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Поэтому количество россиян, прибывающих в Испанию, растет.
Между тем власти Испании прислушались к официальному предложению Еврокомиссии относительно приостановления действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Как и в других европейских странах, визовый сбор для граждан РФ вырос с 35 евро до 80 евро.
Еще в сентябре Европейская комиссия предложила увеличить время обработки заявок и применять более строгие правила при выдаче многоразовых виз для россиян и потребовать у них предоставления дополнительных документов.
В этом году в Испании отмечается рекордный турпоток – количество прибытий достигло 95% по сравнению с 2019 годом. Только в октябре страна приняла более 8 млн туристов.
Напомним, мы писали, в какие страны Европы теперь не могут попасть россияне.