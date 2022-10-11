Встигнути до 9 листопада. Як виграти у лотерею грін-карту в США: поради

Щорічний розіграш посвідок на проживання у США на 2024 рік стартував. Українці мають шанс виграти у лотерею Green Card, яка практично зрівнює іноземця у правах із громадянами цієї країни.

Щоб взяти участь у розіграші 55 тисяч грін-карт, заявку необхідно подати до 9 листопада, повідомляє TRAVEL РБК-Україна. Наступний раз такий шанс випаде у жовтні 2023 року.

Як виїхати у США: всі переваги грін-карти перед візами

Green Card, або зелена карта – це карта, яка дозволяє проживати та працювати на території США тим, хто не має громадянства США. Переваги такого статусу пояснює спеціаліст із туризму Марина Казакова.

"Принципова різниця з візою в тому, що за візою B1/B2 (бізнес/туризм) не можна ні працювати, ні жити 365 днів на рік у США, а з Green Card - можна", - зазначає вона.

Фото: З грін-картою іноземець отримує майже всі права громадян США (unsplash.com/nik-shuliahin)

Власник грін-карти може:

отримати кредит у США;

придбати нерухомість чи автомобіль;

відкрити бізнес;

одержати фінансову допомогу на навчання;

одержати громадянство США через 5 років;

подорожувати без віз до 175 країн світу;

одержати соціальні пільги;

отримати медичне страхування.

Зараз є кілька способів отримати Green Card:

мати близького родича – громадянина США;

бути в шлюбі з громадянином США;

інвестувати від 500 тисяч доларів;

виграти у лотереї, зареєструвавшись на сайті за програмою "Diversity Visa".

Щороку у лотереї Green Card виграють понад 5000 українців. Участь у розіграші безкоштовна.

Цього року заявки на участь приймаються з 5 жовтня до 19:00 9 листопада. Результати лотереї будуть відомі у травні 2023 року. А скористатися виграною посвідкою на проживання вийде 2024 року.

Саму ж грін-карту у пластиковому вигляді переможці отримають після кількох місяців проживання у США.

Фото: Манхеттен у Нью-Йорку (unsplash.com/jermaine-ee)

Що потрібно знати про особливості участі у лотереї Green Card

Взяти участь у розіграші можуть люди, які народилися у певних країнах. Усі європейські держави входять до списку.

Іншою важливою умовою для отримання цього виду візи є наявність середньої освіти або 2 років стажу.

Посвідку на проживання отримають також члени сім'ї того, хто виграв грін-карту, що виграв - чоловік, дружина, діти віком до 21 року, якщо вони ще не одружені. Можна заповнювати анкету та чоловікам, які "невиїзні".

Подаючи документи на одну з віз у США, краще відмовитись від участі в лотереї Green Card.

"Якщо зараз у вас відкрито справу на неімміграційну візу - B1, B2, F1 (студентська), будь-яку іншу - одночасно не подавайтеся на лотерею, тому що можна отримати відмову. Нелогічно одночасно подаватися і на імміграційну візу, і на неімміграційну", - попереджає Марина Казакова.

Можна подавати анкету на лотерею, якщо вже є віза США або її отримання найближчим часом до планів не входить.

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