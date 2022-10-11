Успеть до 9 ноября. Как выиграть в лотерею грин-карту в США: советы

Ежегодный розыгрыш видов на жительство в США на 2024 год стартовал. Украинцы имеют шанс выиграть в лотерею Green Card, которая практически уравнивает иностранца в правах с гражданами этой страны.

Чтобы принять участие в розыгрыше 55 тысяч грин-карт, заявку необходимо подать до 9 ноября, сообщает TRAVEL РБК-Украина. Следующий раз такой шанс выпадет в октябре в 2023 года.

Как уехать в США: все преимущества грин-карты перед визами

Green Card, или зеленая карта – это карта, позволяющая проживать и работать на территории США тем, кто не имеет гражданства США. Преимуществах такого статуса объясняет специалист по туризму Марина Казакова.

"Принципиальная разница с визой в том, что по визе B1/B2 (бизнес/туризм) нельзя ни работать, ни жить 365 дней в году в США, а с Green Card - можно", - отмечает она.

Фото: С грин-картой иностранец получает почти все права граждан США (unsplash.com/nik-shuliahin)

Владелец грин-карты может:

получить кредит в США;

приобрести недвижимость или автомобиль;

открыть бизнес;

получить финансовую помощь на обучение;

получить гражданство США через 5 лет;

путешествовать без виз в 175 стран мира;

получить социальные льготы;

получить медицинское страхование.

Сейчас есть несколько способов получить Green Card:

иметь близкого родственника - гражданина США;

быть в браке с гражданином США;

инвестировать от 500 тысяч долларов;

выиграть в лотерее, зарегистрировавшись на сайте по программе "Diversity Visa".

Ежегодно в лотерее Green Card выигрывают больше 5000 украинцев. Участие в розыгрыше бесплатно.

В этом году заявки на участие принимаются с 5 октября до 19:00 9 ноября. Результаты лотереи будут известны в мае 2023 года. А воспользоваться выигранным видом на жительство получится в 2024 году.

Саму же грин-карту в пластиковом виде победители получат после нескольких месяцев проживания в США.

Фото: Манхеттен в Нью-Йорке (unsplash.com/jermaine-ee)

Что нужно знать об особенностях участия в лотерее Green Card

Принять участие в розыгрыше могут люди, которые родились в определенных странах. Все европейские государства входят в список.

Другим важным условием для возможности получить этот вид визы является наличие среднего образования или 2 лет стажа.

Вид на жительство получат также члены семьи выигравшего грин-карту - муж, жена, дети в возрасте до 21 года, если они еще не браке. Можно заполнять анкету и мужчинам, которые "невыездные".

Подавая документы на одну из виз в США, лучше отказаться от участия в лотерее Green Card.

"Если сейчас у вас открыто дело на неиммиграционную визу - B1, B2, F1 (студенческая), любую другую – одновременно не подавайтесь на лотерею, потому что можно получить отказ. Нелогично одновременно подаваться и на иммиграционную визу, и на неиммиграционную", - предупреждает Марина Казакова.

Можно подавать анкету на лотерею, если уже есть виза США или ее получение в ближайшее время в планы не входит.

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