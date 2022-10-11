Успеть до 9 ноября. Как выиграть в лотерею грин-карту в США: советы

Результаты розыгрыша будут известны в мае 2023 года
Ежегодный розыгрыш видов на жительство в США на 2024 год стартовал. Украинцы имеют шанс выиграть в лотерею Green Card, которая практически уравнивает иностранца в правах с гражданами этой страны.
Чтобы принять участие в розыгрыше 55 тысяч грин-карт, заявку необходимо подать до 9 ноября, сообщает TRAVEL РБК-Украина. Следующий раз такой шанс выпадет в октябре в 2023 года.
Green Card, или зеленая карта – это карта, позволяющая проживать и работать на территории США тем, кто не имеет гражданства США. Преимуществах такого статуса объясняет специалист по туризму Марина Казакова.
"Принципиальная разница с визой в том, что по визе B1/B2 (бизнес/туризм) нельзя ни работать, ни жить 365 дней в году в США, а с Green Card - можно", - отмечает она.
Фото: С грин-картой иностранец получает почти все права граждан США (unsplash.com/nik-shuliahin)
Владелец грин-карты может:
Сейчас есть несколько способов получить Green Card:
Ежегодно в лотерее Green Card выигрывают больше 5000 украинцев. Участие в розыгрыше бесплатно.
В этом году заявки на участие принимаются с 5 октября до 19:00 9 ноября. Результаты лотереи будут известны в мае 2023 года. А воспользоваться выигранным видом на жительство получится в 2024 году.
Саму же грин-карту в пластиковом виде победители получат после нескольких месяцев проживания в США.
Фото: Манхеттен в Нью-Йорке (unsplash.com/jermaine-ee)
Принять участие в розыгрыше могут люди, которые родились в определенных странах. Все европейские государства входят в список.
Другим важным условием для возможности получить этот вид визы является наличие среднего образования или 2 лет стажа.
Вид на жительство получат также члены семьи выигравшего грин-карту - муж, жена, дети в возрасте до 21 года, если они еще не браке. Можно заполнять анкету и мужчинам, которые "невыездные".
Подавая документы на одну из виз в США, лучше отказаться от участия в лотерее Green Card.
"Если сейчас у вас открыто дело на неиммиграционную визу - B1, B2, F1 (студенческая), любую другую – одновременно не подавайтесь на лотерею, потому что можно получить отказ. Нелогично одновременно подаваться и на иммиграционную визу, и на неиммиграционную", - предупреждает Марина Казакова.
Можно подавать анкету на лотерею, если уже есть виза США или ее получение в ближайшее время в планы не входит.
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