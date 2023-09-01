Всіх перевіряють. У Польщі спростували фейк про поїздки біженців за виплатами

У Польщі спостерігається збільшення випадків неправдивої інформації щодо українських біженців. Один із фейків щодо одноденних поїздок українок за виплатами спростували в Управлінні соціального страхування (ZUS).

Навіть після одноденного виїзду біженці повинні виконати низку важливих формальностей, щоб поновити допомогу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на businessinsider.com.pl.

В ZUS відзначають збільшення кількості інформаційних вкидів щодо біженців із України і прогнозують, що найближчим часом фейків буде ще більше. Їх поширюють у соцмережах із акаунтів антиукраїнського характеру.

Одним із таких фейків є оголошення про організовані поїздки для українок до Польщі на один день "за виплатами".

"ZUS не виплачуватиме кошти громадянам України, які приїхали до Польщі на один день. Але така неправдива інформація поширюється в інтернеті. ZUS перевіряє легальне перебування громадян України в Польщі як на етапі надання допомоги, так і в будь-який час протягом періоду дії допомоги", – пояснив речник ZUS Павел Жебровський.

За його словами, ZUS зобов'язаний призупинити виплату допомоги по догляду за дитиною для біженця з України одразу після їхнього виїзду з Польщі. Установа використовує базу даних Прикордонної служби, а також різні державні реєстри.

"У разі сумнівів щодо виконання умов для отримання допомоги для сімей, зокрема умови проживання в Польщі, ZUS може вимагати від бенефіціара надати пояснення особисто", – зазначив він.

У міністерстві Міністерстві сім'ї та соціальної політики також зазначили, що "одноденний туризм" для отримання пільг з Польщі" є фейком.

"ZUS блокує виплату допомоги. Біженці, які залишають Польщу навіть на один день, коли повертаються, мають виконати низку важливих формальностей. Право на допомогу по вагітності та пологах і допомогу з безробіття – тільки для людей, які раніше працювали у Польщі", – написала у Twitter заступниця міністра Барбара Соха.

Раніше повідомлялося, скільки ще діятиме програма безкоштовного житла для біженців у Польщі.

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