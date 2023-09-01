Всех проверяют. В Польше опровергли фейк о поездках беженцев за выплатами

В Польше наблюдается увеличение случаев ложной информации об украинских беженцах. Один из фейков по поводу однодневных поездок украинок за выплатами опровергли в Управлении социального страхования (ZUS).

Даже после однодневного выезда беженцы должны выполнить ряд важных формальностей для возобновления помощи, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на businessinsider.com.pl.

В ZUS отмечают увеличение количества информационных вбросов относительно беженцев из Украины и прогнозируют, что в ближайшее время фейков будет еще больше. Их распространяют в соцсетях из аккаунтов антиукраинского характера.

Одним из таких фейков есть объявления об организованных поездках для украинок в Польшу на один день "за выплатами".

"ZUS не будет выплачивать средства гражданам Украины, приехавшим в Польшу на один день. Но такая ложная информация распространяется в интернете. ZUS проверяет легальное пребывание граждан Украины в Польше как на этапе предоставления помощи, так и в любое время в течение периода помощи", – объяснил представитель ZUS Павел Жебровский.

По его словам, ZUS обязан приостановить выплату пособия по уходу за ребенком для беженца из Украины сразу после их выезда из Польши. Учреждение использует базу данных Пограничной службы, а также различные государственные реестры.

"В случае сомнений относительно выполнения условий для получения помощи для семей, в частности, условий проживания в Польше, ZUS может потребовать от бенефициара предоставить объяснения лично", – отметил он.

В министерстве Министерстве семьи и социальной политики также отметили, что "однодневный туризм" для получения льгот из Польши является фейком.

"ZUS блокирует выплату пособия. Беженцы, которые покидают Польшу даже на один день, когда возвращаются, должны выполнить ряд важных формальностей. Право на пособие по беременности и родам и пособие по безработице – только для людей, ранее работавших в Польше", – написала в Twitter заместитель министра Барбара Соха.

Ранее сообщалось, сколько еще будет действовать программа бесплатного жилья для беженцев в Польше.

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