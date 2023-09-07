Як змінилося ставлення українців до подорожей під час війни: опитування

Українці продовжують подорожувати і підтримувати економіку країни під час війни. Лише 21% людей уникають поїздок через можливу небезпеку.

Майже половина людей подорожують Україною із туристичною метою, свідчать дані онлайн-опитування, повідомили TRAVEL РБК-Україна у Державному агентстві розвитку туризму.

У масштабному опитуванні ДАРТ та проекту UNICEF U-Report Ukraine взяли участь 5 тисяч людей віком від 14 до 34 років.

Від початку війни із туристичною метою подорожували країною 45% опитаних. Понад чверть опитаних (26%) їздили регіонами країни 1-2 рази, 12% – 3-5 разів. Більше 5 разів подорожували Україною 7% учасників опитування.

Зазначається, що ставлення до подорожей через повномасштабну війну у 23% українців не змінилося взагалі. 21% зазначили, що, подорожуючи, вони підтримують економіку країни. Стільки ж опитаних уникають будь-яких поїздок через можливу небезпеку.

Найбільше українці подорожують влітку. Таким поїздкам віддають перевагу 48% опитаних. Навесні подорожують лише 4%, ще менше восени (3%) та взимку (2%).

Для більшості респондентів (56%) вибір сезону для подорожей залежить від відпустки чи канікул. Погодні умови мають значення для 22% опитаних, стільки ж відповіли, що на вибір впливає ціна.

Інфографіка: Який відпочинок обирають українці (надана РБК-Україна)

Понад половина опитаних (54%) надає перевагу міському туризму та пішим прогулянкам. Екскурсії до історичних пам’яток та музеїв обирають 28% українців. 23% присвячують свій час відпочинку на пляжі. Подієвий туризм користується популярністю також у 23% респондентів. Трохи менше – 22% – люблять подорожувати країною заради вивчення гастрономічних особливостей у регіонах. Активний відпочинок обирають 16%. Екотуризм полюбляють для 11% опитаних. Рекреаційному туризму надають перевагу майже 9% українців.

Інфографіка: Ставлення до подорожей (надана РБК-Україна)

Внутрішній туризм за час війни став основою, завдяки якій тримається туристична галузь країни в цілому, зазначає голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

"Мандрівки Україною сьогодні – це не тільки спосіб відпочинку, але й засіб фізичного відновлення і психологічного розвантаження, як для наших захисників і їхніх родин, так і для цивільних. А ще це спосіб підтримати економіку країни, яка сьогодні працює виключно на нашу оборону", - зазначила очільниця ДАРТ.

Раніше ми розповідали, як відновлюється український туризм у 2023 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.