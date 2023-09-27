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Всемирно известный сервис бронирования жилья будет популяризировать туризм в Украине после победы

Среда 27 сентября 2023 18:19
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Всемирно известный сервис бронирования жилья будет популяризировать туризм в Украине после победы Фото: Отдых в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Всемирно известный сервис бронирования жилья Airbnb после войны будет популяризировать Украину как туристически привлекательную страну.

Соответствующий меморандум был подписан 25 сентября 2023 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма.

ДАРТ и Airbnb будут сотрудничать для популяризации Украины в мире как туристически привлекательного направления. Меморандум об этом подписали глава агентства Марьяна Олеськив и соучредитель Airbnb Натан Блечарчик в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене.

Руководитель ДАРТ поблагодарила представителей Airbnb за беспрецедентную поддержку Украины с первых дней войны.

"Инициатива Airbnb по предоставлению бесплатного временного жилья свыше 100 тысячам беженцев из Украины в начале полномасштабного вторжения стала для нас значительной поддержкой. После победы мы хотим выразить благодарность и продемонстрировать свое гостеприимство, пригласив к нам весь мир, который все это время стоял рядом с Украиной. Подписанный сегодня документ теперь официально свидетельствует о наших намерениях совместно восстанавливать туристическую отрасль нашего государства", – сказала Марьяна Олеськив.

Документ предусматривает проведение совместных мероприятий по продвижению туристического потенциала Украины: онлайн публикации, распространение промо фото- и видеоконтента о туристически привлекательных местах нашей страны, в том числе и о Крыме после его деоккупации.

Всемирно известный сервис бронирования жилья будет популяризировать туризм в Украине после победыФото: Подписание меморандума (предоставлено РБК-Украина)

Натан Блечарчик отметил, что хотя сейчас в Украине туризм вряд ли возможен, важно уже сейчас определить курс послевоенного восстановления отрасли.

"Этим меморандумом мы соглашаемся поддерживать туризм в Украине после окончания войны. Это сотрудничество является весомым знаком для нашего сообщества во всем мире", – подчеркнул он.

Между тем, на туристической карте Украины стало больше "магнитов" – самых интересных локаций и объектов, которые привлекают путешественников. Их список обновило Государственное агентство развития туризма Украины. Расширенный список насчитывает 170 достопримечательностей из всех 25 регионов Украины, в том числе Крыма.

Украинцы продолжают путешествовать и поддерживать экономику страны во время войны. Только 21% людей избегают поездок из-за возможной опасности. Почти половина людей путешествуют по Украине с туристической целью.

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