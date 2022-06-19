Впервые в истории. У Канады и Дании появилась сухопутная граница

Улажен длительный спор за отдаленный необитаемый остров

На минувшей неделе Канада и Дания уладили продолжительный пограничный спор за отдаленный остров Тартипалук (Ганс) в Арктике. Территорию острова разделили на две части.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня действительно исторический день. Мы обсуждали суверенитет Тартипалука более 50 лет. После активизации переговоров в последние несколько лет мы достигли решения”, — сказал министр иностранных дел Дании Еппе Кофод во время совместной пресс-конференции с главой МИДа Канады Мелани Жоли.

Он выразил надежду, что эти переговоры и дух соглашения будут вдохновлять других:

"Это очень необходимо во времена, когда уважение основанного на правилах международного порядка испытывает давление".

Видео: Канада и Дания завершили "войну" за остров (youtube.com/CBC News)

В МИДе Канады уточнили, что заключенное соглашение определяет не только государственную принадлежность острова площадью 1,3 кв. км, но также морскую границу на шельфе в пределах 200 морских миль и континентальный шельф вне этой зоны.

Шуточный конфликт и "война виски". Как возник спор за остров

Остров Ханс (или Ганс) является небольшой необитаемый остров площадью 1,3 квадратных километра в проливе Кеннеди в Арктике. Спор за остров вошел в историю как "Война виски", но он был скорее шуточным, и проходил совершенно мирно.

50-летняя "война виски" закончилась первой сухопутной границей между Канадой и Европой После десятилетий смехотворного конфликта две нации решили разделить крошечный необитаемый остров Ханса, — пишут западные СМИ.

"Самая дружественная война, или скорее война, которой никогда не было, подошла к концу. После 50 лет претензий на суверенитет над островом Ганс, который расположен за Полярным кругом и имеет площадь всего 1,3 квадратных километра, Дания и Канада решили разделить его, фактически создав первую в истории сухопутную границу между Канадой и Европой", — поясняют на сайте ifscience.

Фото: Командир фрегата HDMS Triton Королевских военно-морских сил Дании Пер Старклинт на острове Ханс возле датского флага, август 2003 года (wikipedia.org)

В 1972 году перед канадскими и датскими учеными поставили ​​задачу — определить географические координаты крошечного острова и его местонахождение относительно совершенно произвольных морских границ.

В следующем году обе страны заявили, что остров находится на их стороне. В течение нескольких лет об этом споре никто не думал, пока канадская нефтяная компания не провела некоторые исследования на острове и вокруг него. Это произошло в период, когда две страны изучали соглашение о морских районах пролива Нэрс, где находился остров Ганс.

Соглашение подписали в 1983 году, а новости о разведке Dome Petroleum достигли Дании в 1984 году. Говорят, что тогдашний министр Гренландии Том Хойем прилетел на вертолете на остров Ганс, установил флаг, оставил бутылку ликера (возможно, шнапса) и написал следующее:

Velkommen til den danske ø — Добро пожаловать на датский Остров.

Видео: Как возник спор за отдаленный остров в Арктике (youtube.com/Until Now)

"Затем канадцы сделали то же самое, сняв флаг и оставив бутылку канадского виски, от которого добродушная война получила свое название. Такие движения со стороны двух стран продолжалось годами", — поясняют на сайте.

"Война" снова привлекла внимание прессы в 2004 году, и с тех пор две страны решили найти официальное решение.

"Спустя много лет они решили пойти по самому очевидному пути: разделить необитаемый остров на две части. Это создало одну из самых маленьких границ в истории и первую сухопутную границу между Канадой и Европой".

Напомним, мы писали, какая территория не принадлежит ни одной стране мира.