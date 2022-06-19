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Вперше в історії. У Канади й Данії з'явився сухопутний кордон

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Неділя 19 червня 2022 16:26
Вперше в історії. У Канади й Данії з'явився сухопутний кордон Фото: Острів Ганс у протоці Кеннеді (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Залагоджено тривалу суперечку за віддалений безлюдний острів

На минулому тижні Канада і Данія залагодили тривалу прикордонну суперечку за віддалений острів Тартіпалук (Ганс) в Арктиці. Територію острова розділили на дві частини.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні дійсно історичний день. Ми обговорювали суверенітет Тартіпалука більше 50 років. Після активізації переговорів в останні кілька років ми досягли рішення", — сказав міністр закордонних справ Данії Еппе Кофод під час спільної прес-конференції з главою МЗС Канади Мелані Жолі.

Він висловив сподівання, що ці переговори та дух угоди надихатимуть інших:

"Це дуже необхідно в часи, коли повага заснованого на правилах міжнародного порядку відчуває тиск".

Відео: Канада і Данія завершили "війну" за острів (youtube.com/CBC News)

У МЗС Канади уточнили, що укладена угода визначає не тільки державну приналежність острова площею 1,3 кв.км, але також морський кордон на шельфі в межах 200 морських миль і континентальний шельф поза цією зоною.

Жартівливий конфлікт та "війна віскі". Як виникла суперечка за Острів

Острів Ханс (або Ганс) є невеликий безлюдний острів площею 1,3 квадратних кілометра в протоці Кеннеді в Арктиці. Суперечка за острів увійшов в історію як "війна віскі", але вона була швидше жартівливиою, і проходила абсолютно мирно.

50-річна "війна віскі" закінчилася першим сухопутним кордоном між Канадою і Європою після десятиліть сміховинного конфлікту дві нації вирішили розділити крихітний безлюдний острів Ханса, — пишуть західні ЗМІ.

"Найбільш дружня війна, або скоріше війна, якої ніколи не було, підійшла до кінця. Після 50 років претензій на суверенітет над островом Ганс, який розташований за Полярним колом і має площу всього 1,3 квадратних кілометра, Данія і Канада вирішили розділити його, фактично створивши перший в історії сухопутний кордон між Канадою і Європою", — пояснювати на сайті ifscience.

Вперше в історії. У Канади й Данії з'явився сухопутний кордон

Фото: Командир фрегата HDMS Triton Королівських військово-морських сил Данії Пер Старклінт на острові Ханс біля датського прапора, серпень 2003 року (wikipedia.org)

У 1972 році перед канадськими та данськими вченими поставили завдання — визначити географічні координати крихітного острова і його місцезнаходження щодо абсолютно довільних морських кордонів.

У наступному році обидві країни заявили, що острів знаходиться на їхньому боці. Протягом декількох років про цю суперечку ніхто не згадував, поки канадська нафтова компанія не провела деякі дослідження на острові і навколо нього. Це сталося в період, коли дві країни вивчали угоду про морські райони протоки Нерс, де знаходився Острів Ганс.

Угоду підписали в 1983 році, а новини про розвідку Dome Petroleum досягли Данії в 1984 році. Кажуть, що тодішній міністр Гренландії тому Хойем прилетів на вертольоті на острів Ганс, встановив прапор, залишив пляшку лікеру (можливо, шнапсу) і написав наступне:

Velkommen til den danske ø — Ласкаво просимо на данський Острів.

Відео: Як виникла суперечка за віддалений острів в Арктиці (youtube.com/Until Now)

"Потім канадці зробили те ж саме, знявши прапор і залишивши пляшку канадського віскі, від якого добродушна війна отримала свою назву. Такі рухи з боку двох країн тривали роками", — пояснюють на сайті.

"Війна" знову привернула увагу преси у 2004 році, і з того часу дві країни вирішили знайти офіційне рішення.

"Через багато років вони вирішили піти по найбільш очевидному шляху: розділити безлюдний острів на дві частини. Це створило один з найменших кордонів в історії та перший сухопутний кордон між Канадою і Європою".

Нагадаємо, ми писали, яка територія не належить жодній країні світу.

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