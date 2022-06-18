Ненужные земли. Какая территория не принадлежит ни одной стране в мире

Самый большой в мире "треугольник" невостребованной территории находится в Сахаре

В Африке находится так называемый треугольник Халаиба – территория площадью 20 580 квадратных километров, на которую одновременно претендуют Египет и Судан. Но рядом с ним есть и второй, меньший по размеру и более любопытный треугольник – Бир-Тавиль.

Сегодня это очень редкий пример "terra nullius" – юридический термин, который означает "ничья земля". Бир-Тавиль считается самым большим участком пригодной для жизни земли, на который никто не претендует.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Travel рассказывает, где находится это место и как сложилась история этой локации.

Происхождение спора за Бир-Тавиль

Треугольник Бир-Тавиль находится в могучей пустыне Сахара.

"Земля здесь очень негостеприимна, и там никто не живет. Фотографии песчаных бурь в Сахаре показывают, насколько небезопасной может быть пустыня", — пишет издание.

Территории треугольника Бир-Тавиль представляют собой участок земли площадью 2060 квадратных километров: по форме он на самом деле четырехугольный. В переводе с арабского его название означает "колодец, источник воды". Климат здесь очень жаркий.

Фото: Сахара – территория с суровым жарким климатом (instagram.com/youngpioneer)

История треугольника Бир-Тавиль связана с одним из крупнейших мировых территориальных споров.

"Это результат границ эпохи Британской империи, установленных между двумя странами. В то время существовал египетский кондоминиум: там и британцы, и египтяне имели суверенитет и администрацию над территорией, которая сегодня относится к Судану. Так что в то время Судан сам был наполовину частью Египта", — говорится на сайте.

Тогда были установлены две границы. Одним из них была "политической" границей англо-египетского кондоминиума 1899 года: она проходит по 22-й параллели северной широты. Другой была "административной" границей 1902 года. Она возложила административную ответственность за территорию к северу от линии на Судан.

Фото: Границы территории Бир-Тавиль в Африке (wikipedia.org)

1899 год: "Политическая граница", заявленная Египтом - проходит по 22-й параллели северной широты.

"Политическая граница", заявленная Египтом - проходит по 22-й параллели северной широты. 1902 год: "Административная граница", заявленная Суданом - пересекает 22-ю параллель, образуя два "треугольника".

Когда-то земли Бир-Тавиль племя абабда использовало как пастбище для животных, а само племя жило недалеко от Асуана в Египте. Поэтому британцы посчитали, что лучше отдать территорию под управление Египту. Люди в треугольнике Халаиба в культурном отношении больше похожи на жителей Судана, поэтому британцы подумали, что для них будет быть под управлением Судана.

"Все это не имело значения до 1956 года, когда Судан получил независимость от британцев и египтян. После обретения независимости Судан заявил о суверенитете над территорией, и после обретения независимости некоторое время она находилась под управлением Судана. Но в 1994 году сюда вторгся Египет и взял этот район под свой контроль. Сегодня он управляется и контролируется Египтом. Египет отказался обращаться в международный арбитраж или вести переговоры по этому району," – приводят данные в издании.

В итоге появились такие территории:

Треугольник Халаиба: контролируется Египтом, на него претендует Судан; Треугольник Бир-Тавиль: на него никто не претендует.

Фото: Рядом с Бир-Тавилем находится еще одна интересная территория – Треугольник Халаиба. В данный момент контролируется Египтом (wikipedia.org)

Что говорят про Бир-Тавиль в Судане и Египте

В контексте двух стран, претендующих на две разные границы, возникла очень странная ситуация. Согласно "политической границе" 1899 года, населенный людьми треугольник Халаиба находится на территории Египта, а незаселенный треугольник Бир-Тавиль в пустыне Сахара находится на территории Судана.

Но в Судане считают иначе. Поскольку "административная граница" проходит зигзагами по 22-й параллели, там считают, что треугольник Халаиб находится в Судане, а треугольник Бир-Тавиль — в Египте. Из этих двух треугольников самый большой и населенный — Халаиб.

Фото: Бир-Тавиль остается невостребованным, поскольку обе стороны считают его территорией другой страны (facebook.com/BirTawilOfficial)

Однако ни одна из стран не может претендовать на треугольник Халаиб, одновременно претендуя на треугольник Бир-Тавиль. В итоге Бир-Тавиль остается невостребованным, поскольку обе стороны считают его территорией другой страны.

Интересно: большинство карт мира отображают оба взгляда на эти территории – и Египта, и Судана.

К слову, Антарктида тоже никому не принадлежит: согласно конвенции об Антарктике, подписанной 1 декабря 1959 года, ее земли не принадлежат ни одному государству. Там разрешена только научная деятельность.

Сегодня Бир-Тавиль остается де-юре невостребованной территорией. Это подтолкнуло ряд лиц и организаций к попыткам заявить права на нее и основать здесь собственное маленькое микрогосударство. Однако ни одна из этих попыток не была воспринята всерьез международным сообществом и не получила признания.

Напомним, мы писали, где продается самый дорогой в мире чай и почему он стоит так дорого.