Впервые за два года: Австралия открылась для иностранных туристов

Вакцинированных путешественников освободили от прохождения карантина

Австралия, начиная с сегодняшнего дня, 21 февраля, открыла въезд для туристов. Решение приняли в связи с высокими показатели вакцинации от COVID.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Reuters.

При этом путешественники, которые прошли полный курс вакцинации, не должны проходить карантин.

Тем, кто не получил двойную дозу, потребуется освобождение от поездок для въезда в страну, и они будут должны соблюдать требования карантина штата и территории.

В стране с ноября начали постепенное открытие. Сначала власти разрешили австралийцам въезжать и выезжать, а потом разрешили принимать иностранных студентов и некоторых рабочих.

Фото: Австралия открывает границы для иностранных туристов от 21 февраля 2022 года(unsplash.com/valdez)

"Ожидание окончено", — заявил премьер-министр Скотт Моррисон на брифинге 20 февраля 2022 года в международном аэропорту Мельбурна.

"Правительство надеется стимулировать рост сектора до пандемии: реальный валовой внутренний продукт туризма увеличился на 3,4% в 2018-2019 годах по сравнению с общим ростом ВВП на 1,9%", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, в странах Европы, где полностью отменили ПЦР-тесты для туристов.