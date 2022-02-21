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Вперше за два роки: Австралія відкрилася для іноземних туристів

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Понеділок 21 лютого 2022 12:07
Вперше за два роки: Австралія відкрилася для іноземних туристів
Автор: Євгенія Тугушева

Вакцинованих мандрівників звільнили від проходження карантину

Австралія, починаючи відсьогодні, 21 лютого, відкрила в'їзд для туристів. Рішення ухвалили у зв'язку з високими показниками вакцинації від COVID.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Reuters.

При цьому мандрівники, які пройшли повний курс вакцинації, не повинні проходити карантин.

Тим, хто не отримав подвійну дозу, буде потрібно звільнення від поїздок для в'їзду в країну, і вони будуть повинні дотримуватися вимог карантину штату і території.

У країні з листопада почали поступове відкриття. Спочатку влади дозволили австралійцям в'їжджати й виїжджати, а потім дозволили приймати іноземних студентів і деяких робітників.

Вперше за два роки: Австралія відкрилася для іноземних туристів

Фото: Австралія відкриває кордони для іноземних туристів від 21 лютого 2022 року (unsplash.com/valdez)

"Очікування закінчено", — заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон на брифінгу 20 лютого 2022 року в міжнародному аеропорту Мельбурна.

"Уряд сподівається стимулювати зростання сектора до пандемії: реальний валовий внутрішній продукт туризму збільшився на 3,4% в 2018-2019 роках у порівнянні з загальним зростанням ВВП на 1,9%", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, в країнах Європи, де повністю скасували ПЛР-тести для туристів.

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