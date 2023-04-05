Вперше за війну. З якої країни повертаються найбільше українців

Потік українців через польсько-український кордон за перші дні квітня збільшився майже удвічі. Українці масово їдуть додому.

З чим пов'язаний такий рух та з якої країни українці їдуть найбільше, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Біженці з України масово повертаються додому перед Великоднем – потік людей на кордоні Польщі збільшився майже удвічі, відзначають у польській Прикордонній службі (Straz Graniczna).

"Трафік на кордоні збільшився майже вдвічі. З моменту початку війни в Україні такої кількості людей, які перетинають кордон у цьому напрямку, ще не було", –зауважила речниця прикордонної служби Анна Міхальська.

Зазвичай в Україну щоденно їдуть близько 22 тисяч мандрівників, але в неділю 2 квітня кордон перетнули 45,3 тисяч українців. У суботу з Польщі в Україну виїхали 41,3 тисяча людей, у п’ятницю – 31 тисяча. На попередніх вихідних цифри не виходили за межі 27 тисяч людей.

В Україну найбільше повертаються українці, які проживають у Німеччині, а не в Польщі, зазначили у Прикордонній службі. Там вже почалися Великодні свята, які в різних землях тривають із 1 до 23 квітня. Шкільні канікули в цей період тривають не менше тижня.

"Збільшення трафіку, безумовно, пов’язане з майбутніми католицькими та православними святами, які відбудуться через тиждень після них. Українці кажуть, що такі ранні переїзди багато в чому пов’язані з Великодніми канікулами (Osterferien), які щойно почалися в Німеччині", – пояснила речниця Straz Graniczna.

Фото: Українці повертаються на свята (gettyimages.com)

У Німеччині перебуває понад 1 млн біженців з України, близько 203 тисяч українських дітей навчаються в німецьких школах.

За даними українських прикордонників, у неділю, 2 квітня, в Україну в'їхали 62 тисячі осіб, 3 квітня – 51 тисяча осіб, 4 квітня – 39 тисячі людей. За тиждень інтенсивність пасажиропотоку зросла на 12%.

Нагадаємо, ми писали, що українці почали масово повертатися з-за кордону.

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