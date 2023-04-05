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Впервые за войну. Из какой страны возвращаются больше всего украинцев

Фото: Проверка документов на границе Польши (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Поток украинцев через польско-украинскую границу за первые дни апреля увеличился почти вдвое. Украинцы массово едут домой.

С чем связано такое движение и из какой страны украинцы едут больше всего, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Беженцы из Украины массово возвращаются домой перед Пасхой – поток людей на границе Польши увеличился почти вдвое, отмечают в польской Пограничной службе (Straz Graniczna).

"Трафик на границе увеличился почти вдвое. С момента начала войны в Украине такого количества людей, которые пересекают границу в этом направлении, еще не было", – отметила спикер пограничной службы Анна Михальская.

Обычно в Украину ежедневно едут около 22 тысяч путешественников, но в воскресенье 2 апреля границу пересекли 45,3 тысячи украинцев. В субботу из Польши в Украину выехали 41,3 тысячи человек, в пятницу – 31 тысяча. В предыдущие выходные цифры не выходили за пределы 27 тысяч человек.

В Украину больше возвращаются украинцы, проживающие в Германии, а не в Польше, отметили в Пограничной службе. Там уже начались Пасхальные праздники, которые в разных землях продолжаются с 1 по 23 апреля. Школьные каникулы в этот период длятся не менее недели.

"Увеличение трафика, безусловно, связано с предстоящими католическими и православными праздниками, которые состоятся через неделю после них. Украинцы говорят, что такие ранние переезды во многом связаны с только что начавшимися в Германии Пасхальными каникулами (Osterferien)", – объяснила пресс-секретарь Straz Graniczna.

Фото: Украинцы возвращаются на праздники (gettyimages.com)

В Германии находятся более 1 млн беженцев из Украины, около 203 тысяч украинских детей учатся в немецких школах.

По данным украинских пограничников, в воскресенье, 2 апреля, в Украину въехали 62 тысячи человек, 3 апреля – 51 тысяча человек, 4 апреля – 39 тысяч человек. За неделю интенсивность пассажиропотока выросла на 12%.

Напомним, мы писали, что украинцы начали массово возвращаться из-за границы.

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