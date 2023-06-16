Вперше за кордон. Як спланувати поїздку без зайвих клопотів: поради жінкам

Цього літа немало жінок їдуть за кордон без чоловіків. Багатьом треба вивезти на оздоровлення дітей або батьків, і відпустку вони планують в нових умовах.

Для тих, хто не має великого досвіду у плануванні самостійних мандрівок або їде за кордон вперше, у колонці для TRAVEL РБК-Україна фахівець з підбору турів Марина Казакова зібрала найбільш актуальні поради про те, як приготуватися до подорожі.

"Подорожуєте вперше за кордон без чоловіка? Розповім вам, як організувати подорож без стресу. Через воєнний стан чоловіки призовного віку не виїздні за кордон, тому жінки везуть на оздоровлення дітей без супроводу. Звичайно, це не комфортно, але ми сильні та знайдемо вихід. Я зібрала для вас поради, які допоможуть полегшити організацію подорожі", – каже фахівець.

Обирайте популярні серед українців напрямки

Якщо ви погано володієте англійською мовою, то обирайте курорти, де є україномовний персонал (наприклад, Туреччина, Італія, Греція острів Крит). Або ж обирайте країну, мова якої інтуїтивно вам зрозуміла (Словенія, Чорногорія, Хорватія, Болгарія). Вам буде спокійніше, адже за будь-яких обставин люди зрозуміють та допоможуть. Якщо ви впевнені у знанні іноземної мови – не обмежуйте себе у виборі.

Шукайте прямі перельоти або маршрути з мінімальними транзитами

Так ви уникнете можливих проблем із загубленим багажем, а також моменту, що перший рейс спізнився і на другий рейс ви не встигаєте.

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Фото: Варто шукати прямі перельоти без транзитів (Ірина Савіна)

Перевірте актуальні правила виїзду за кордон

Наразі для в'їзду в ЄС вам потрібен біометричний паспорт або звичайний паспорт із візою (або наявність посвідки на проживання). Перевірте також термін дії вашого паспорта.

Зверніть увагу. Якщо для перетину наземного кордону через Румунію або Польщу достатньо паспорту, у якому термін дії лишився 1 місяць, то на літак з таким паспортом не посадять! В основному для авіасполучення термін дії паспорта за 6 місяців до його закінчення. Деякі авіакомпанії дозволяють за 3 місяці.

Перед купівлею квитка уточніть у авіакомпанії, який у них дозволений термін дії паспорта. Наприклад, ваш паспорт має термін дії до 01.12.2023 року. Тоді починаючи з 1 червня по ньому у більшості авіакомпаній вже не можна летіти.

Перевірте, чи потрібна довіреність на вивіз дитини

Інформація може змінюватись, тому уточнюйте перед поїздкою на гарячій лінії митниці актуальну інформацію. Особливо це стосується неповнолітніх дітей, які їдуть без супроводу дорослих. Або у супроводі 3-х осіб без одного з батьків. Будьте уважні. У цих випадках потрібна довіреність.

Фото: Правила виїзду з дітьми теж треба перевірити, і підготувати потрібні документи заздалегідь (Geetty Images)

Уточніть, чи посадять в літак із пролонгованим паспортом

Траплялися випадки, коли відмовляли, тому я рекомендую все ж зробити новий паспорт. Зараз можна оформити його у багатьох країнах Європи. Також це стосується тих, чиї діти вклеєні в паспорт. Уточніть, чи дозволяє авіакомпанія летіти з таким паспортом.

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Купуйте путівки в українських туроператорів або туристичних агентів

Вам не доведеться шукати, як зареєструватись на рейс, хвилюватись, що вас не зустрінуть чи не поселять в готель. Вся відповідальність за вас лежить на туроператорі. І якщо з туристом щось трапиться, то туроператора можуть позбавити ліценції. Тому про вас подбають. До того ж ще й допоможуть знайти трансфер до аеропорту.

Не довіряйте усім підряд групам у соціальних мережах

Останнім часом почастішали випадки, коли у різних групах публікують оголошення оренди недорого (нижче ринкової ціни) апартаментів чи готелів. Пишуть, що це бронювання напряму або через власника. А по приїзду виявляється, що номер вже зайнятий. Або не відповідає тим фото та опису, як й ви бачили на сайті.

Не платіть нікому на особисті картки

Якщо ви купуєте авіаквитки, то беріть їх напряму на сайті авіакомпанії. Або за допомогою авіакасира. Готелі бронюйте або на сайті, або на агрегаторах. Але прочитайте спершу відгук про сам агрегатор та з'ясуйте, чи можна йому довіряти.

Фото: Часто можна натрапити на оголошення про продаж турів за занадто низькими цінами. За ними можуть стояти шахраї (колаж РБК-Україна)

Уникайте оплат на картки сторонніх осіб. Просіть офіційний рахунок та договір на послуги. За останній час багато турагенцій закрилося, і я особисто знаю мінімум 20 турагентів, які більше не працюють та які змінили діяльність. Святе місце пустим не буває! Тому вже почали з'являтися нечесні люди, які пропонують свідомо дуже низьку ціну та просять сплатити на картку передплату чи повну оплату. А потім просто зникають з радарів.

Розглядайте групові тури із супроводжуючим

Такі тури можливі у всі країни Європи. Вони можуть бути як авіа, так і автобусні із виїздом з Києва, Одеси, Чернівців, Львова, Ужгорода або ж з міст Європи. Це не обов'язково екскурсійні тури: є ще й варіанти з відпочинком на морі. У цьому випадку ви можете бути спокійними, адже вас постійно супроводжує професійний стюарт або гід. Бонус: він буде україномовний.

Уникайте кооперації з незнайомими людьми

Якщо ви не знайомі з людиною особисто, то краще не їхати за кордон разом. Хоча б тому, що у вас і так високий рівень стресу, а поруч ще й буде людина, від якої можна очікувати що завгодно.

Візьміть з собою потрібні ліки

У деяких країнах продаж ліків проводиться виключно за рецептом. Тому вам буде спокійніше, коли необхідні препарати та засоби будуть вже з вами.

Завчасно продумайте альтернативні варіанти

Продумайте, що ви будете робити, якщо ваш літак чи автобус спізниться, або якщо його взагалі скасують. Візьміть з собою певну суму коштів для покриття подібного форс-мажору.

Фото: З собою варто взяти достатньо коштів на випадок форс-мажорних обставин (bank.gov.ua)

Якщо ви бронюєте тур самостійно, не обирайте готелі, до яких потрібно добиратись декілька годин. У випадку, якщо трансфер не приїде за вами, вам нарахують сотні євро таксисти за подібну поїздку. Тому вибирайте таке розміщення, до якого легко дістатись.

В цілому, щоб максимально себе захистити він небажаних проблем, потрібно бронювати подорож у перевіреному та надійному місці й не забути перевірити умови в'їзду та документи. Чи варто відкладати через це подорож? Не думаю. Наші жінки – найсильніші у світі, і навіть з таким ми з легкістю впораємося!

Раніше ми писали про наймальовничіші бюджетні маршрути для мандрівки по Англії.

Тим часом надмірний туризм стає проблемою для деяких європейських локацій – місцеві жителі скаржаться на галас туристів уночі чи натовпи у місцях прогулянок. Тому країни ЄС запроваджують обмежувальні заходи, щоб напрямки не були "перевантажені".

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