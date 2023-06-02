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Вперше в історії. Україна очолила Європейську комісію Всесвітньої туристичної організації

Фото: 68-засідання Європейської комісії ВТО (надане РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Україна вперше очолила Європейську Комісію Всесвітньої туристичної організації ООН. Наша країна буде головувати упродовж двох років.

Це допоможе відновити виснажену війною туристичну інфраструктуру, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму.

Обрання України відбулося на 68-му засіданні Європейської комісії ВТО ООН у столиці Болгарії Софії. Голова ДАРТ Мар'яна Олеськів повідомила, що головування в цьому органі відкриває перед Україною нові можливості для співпраці з країнами Європи та світу на професійному міжнародному рівні.

"Україні стане легше відновлювати виснажену та зруйновану війною туристичну інфраструктуру. Ми активно співпрацюємо з ВТО ООН особливо у час війни. Нашим першим кроком на шляху до перемоги було виключення росії з цієї організації у 2022 році. Тепер час інтегруватись у велике європейське середовище і зайняти там свою унікальну нішу", – заявила голова української делегації.

Вона впевнена, що український досвід зіграє ключову роль у формуванні нової архітектури європейського туризму, оскільки саме ця галузь є головним індикатором миру та процвітання будь-якої країни світу.

Фото: Україну вперше обрали головувати у європейському підрозділі ВТО ООН (надане РБК-Україна)

ВТО ООН складається з шести регіональних комісій – Африка, Америка, Східна Азія та Тихоокеанський регіон, Європа, Південна Азія, Середній Схід. Україна головуватиме у Європейській комісії протягом двох років.

Всесвітня туристична організація (World Tourism Organization, UNWTO) – створена в 1975 році спеціалізована установа ООН, націлена на просування відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму. Україна є повноправним членом ВТО від 1997 року.

27 квітня 2022 року на Генеральній асамблеї ВТО ООН більшістю голосів було зупинено членство росії в цій організації. Ц єдиний орган при ООН, який анулював членство росії у своєму складі.

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