Впервые в истории. Украина возглавила Европейскую комиссию Всемирной туристической организации

Украина впервые возглавила Европейскую комиссию Всемирной туристической организации ООН. Наша страна будет председательствовать в течение двух лет.

Это поможет восстановить истощенную войной туристическую инфраструктуру, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию туризма.

Избрание Украины состоялось на 68 заседании Европейской комиссии ВТО ООН в столице Болгарии Софии. Глава ДАРТ Марьяна Олеськив сообщила, что председательство в этом органе открывает перед Украиной новые возможности для сотрудничества со странами Европы и мира на профессиональном международном уровне.

"Украине станет легче восстанавливать истощенную и разрушенную войной туристическую инфраструктуру. Мы активно сотрудничаем с ВТО ООН особенно во время войны. Нашим первым шагом на пути к победе было исключение россии из этой организации в 2022 году. Теперь пора интегрироваться в большую европейскую среду и занять там свою уникальную нишу", – заявила глава украинской делегации.

Она уверена, что украинский опыт сыграет ключевую роль в формировании новой архитектуры европейского туризма, поскольку именно эта область является главным индикатором мира и процветания любой страны мира.

Фото: Украину впервые избрали председательствовать в европейском подразделении ВТО ООН (предоставлено РБК-Украина)

ВТО ООН состоит из шести региональных комиссий – Африка, Америка, Восточная Азия и Тихоокеанский регион, Европа, Южная Азия, Средний Восток. Украина будет председательствовать в Европейской комиссии в течение двух лет.

Всемирная туристическая организация (World Tourism Organization, UNWTO) – созданное в 1975 году специализированное учреждение ООН, направленное на продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. Украина является полноправным членом ВТО с 1997 года.

27 апреля 2022 года на Генеральной ассамблее ВТО ООН большинством голосов было остановлено членство россии в этой организации. Это единственный орган при ООН, который аннулировал членство россии в своем составе.

Раньше мы писали, что украинцам напомнили правила путешествий во время войны.

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