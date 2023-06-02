Вперше в історії. Україна очолила Європейську комісію Всесвітньої туристичної організації

Україна вперше очолила Європейську Комісію Всесвітньої туристичної організації ООН. Наша країна буде головувати упродовж двох років.

Це допоможе відновити виснажену війною туристичну інфраструктуру, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму.

Обрання України відбулося на 68-му засіданні Європейської комісії ВТО ООН у столиці Болгарії Софії. Голова ДАРТ Мар'яна Олеськів повідомила, що головування в цьому органі відкриває перед Україною нові можливості для співпраці з країнами Європи та світу на професійному міжнародному рівні.

"Україні стане легше відновлювати виснажену та зруйновану війною туристичну інфраструктуру. Ми активно співпрацюємо з ВТО ООН особливо у час війни. Нашим першим кроком на шляху до перемоги було виключення росії з цієї організації у 2022 році. Тепер час інтегруватись у велике європейське середовище і зайняти там свою унікальну нішу", – заявила голова української делегації.

Вона впевнена, що український досвід зіграє ключову роль у формуванні нової архітектури європейського туризму, оскільки саме ця галузь є головним індикатором миру та процвітання будь-якої країни світу.

Фото: Україну вперше обрали головувати у європейському підрозділі ВТО ООН (надане РБК-Україна)

ВТО ООН складається з шести регіональних комісій – Африка, Америка, Східна Азія та Тихоокеанський регіон, Європа, Південна Азія, Середній Схід. Україна головуватиме у Європейській комісії протягом двох років.

Всесвітня туристична організація (World Tourism Organization, UNWTO) – створена в 1975 році спеціалізована установа ООН, націлена на просування відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму. Україна є повноправним членом ВТО від 1997 року.

27 квітня 2022 року на Генеральній асамблеї ВТО ООН більшістю голосів було зупинено членство росії в цій організації. Ц єдиний орган при ООН, який анулював членство росії у своєму складі.

Раніше ми писали, що українцям нагадали правила мандрівок під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.