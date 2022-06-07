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После войны миллионы украинцев останутся жить в ЕС, - эксперт

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 15:01
После войны миллионы украинцев останутся жить в ЕС, - эксперт Фото: Украинские беженцы в Болгарии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Беженцы быстро интегрируются в социум и находят работу

За более чем сто дней полномасштабной войны России против Украины около 7 миллионов наших граждан выехало за границу. Большинство нашло убежище в Европейском Союзе. Эксперты считают, многие из них останутся жить в Европе и после того, как война закончится.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Принимая украинских беженцев, ЕС применил чрезвычайный механизм, который раньше не использовали. Украинцам фактически предоставили полную защиту, пишут в издании. "Директива о временной защите" дает украинцам право на свободное передвижение по ЕС, право на работу, доступ к лечению, образованию и жилью.

"От 2,5 до 3 миллионов украинцев останутся в ЕС"

"Эта схема выходит далеко за рамки классической защиты беженцев. Я бы сказал, что это Европа в лучшем виде", — сказал WP дипломат и топ-чиновник Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Он координирует политику ЕС по предоставлению убежища и миграции.

"Ожидаю, что независимо от развития ситуации с войной, по крайней мере от 2,5 до 3 миллионов человек останутся в ЕС", — сказал он.

Число украинцев, которые приехали в ЕС с начала войны, в несколько раз превышает число сирийских и афганских военных беженцев, получивших убежище в ЕС за последние годы. Эксперт считает, что это хорошо. Он описывает украинцев как высокообразованных квалифицированных специалистов, которые "могут немедленно интегрироваться в наши системы".

Многие беженцы за рубежом подключились к украинской диаспоре и нашли жилье. А десятки тысяч обычных жителей ЕС, Великобритании, США и других стран оставляют заявки и хотят принимать украинцев у себя дома, помогая им всем чем могут.

Из-за этого консервативные и ультраправые политики не критикуют приезды украинцев, как это было после приездов сирийцев, замечает чиновник. И то, что в Европе теперь множество украинцев, не вызывает никакой напряженности.

В последние годы в Европе стало больше возможностей помогать беженцам. Но Маргаритис Схинас говорит, что в Европе до сих пор нет системной миграционной политики, хотя "она вскоре появится".

Напомним, мы писали, как украинским беженцам помогают в Японии.

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