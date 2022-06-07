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Після війни мільйони українців залишаться жити у ЄС, - експерт

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Вівторок 07 червня 2022 15:01
Після війни мільйони українців залишаться жити у ЄС, - експерт Фото: Українські біженці в Болгарії (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Біженці швидко інтегруються в соціум і знаходять роботу

За більш ніж сто днів повномасштабної війни Росії проти України близько 7 мільйонів наших громадян виїхало за кордон. Більшість знайшла притулок в Європейському Союзі. Експерти вважають, багато з них залишаться жити в Європі і після того, як війна закінчиться.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Приймаючи українських біженців, ЄС застосував надзвичайний механізм, який раніше не використовували. Українцям фактично надали повний захист, пишуть у виданні. "Директива про тимчасовий захист" дає українцям право на вільне пересування по ЄС, право на роботу, доступ до лікування, освіти та житла.

"Від 2,5 до 3 мільйонів українців залишаться в ЄС"

"Ця схема виходить далеко за рамки класичного захисту біженців. Я б сказав, що це Європа в кращому вигляді", - сказав WP дипломат і топ-чиновник Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Він координує політику ЄС щодо надання притулку та міграції.

"Очікую, що незалежно від розвитку ситуації з війною, принаймні від 2,5 до 3 мільйонів людей залишаться в ЄС", — сказав він.

Число українців, які приїхали в ЄС з початку війни, у кілька разів перевищує число сирійських і афганських військових біженців, які отримали притулок в ЄС за останні роки. Експерт вважає, що це добре. Він описує українців як високоосвічених кваліфікованих фахівців, які "можуть негайно інтегруватися в наші системи".

Багато біженців за кордоном підключилися до української діаспори і знайшли житло. А десятки тисяч звичайних жителів ЄС, Великобританії, США та інших країн залишають заявки й хочуть приймати українців у себе вдома, допомагаючи їм усім чим можуть.

Через це консервативні та ультраправі політики не критикують приїзди українців, як це було після приїздів сирійців, зауважує чиновник. І те, що в Європі тепер безліч українців, не викликає ніякої напруженості.

В останні роки в Європі стало більше можливостей допомагати біженцям. Але Маргарітіс Схінас каже, що в Європі досі немає системної міграційної політики, хоча "вона незабаром з'явиться".

Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям допомагають в Японії.

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