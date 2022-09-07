Вопреки войне. Где украинские отели принимали больше всего гостей

В этом году сбор платили переселенцы, а не только туристы
Туристический сбор, которые гости платят при поселении в отель, в этом году вырос почти на треть. За первое полугодие бюджет получил на 28,8% больше поступлений, чем за аналогичный период прошлого года.
Сумма турсбора достигла 89 млн 420 тыс. гривен. Где отели имели больше всего гостей и о чем свидетельствуют такие цифры, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного агентства развития туризма.
Туристический сбор – это налог, который перечисляется в местный бюджет с гостя отеля за каждые сутки пребывания. По этому показателю и определяют, насколько загруженными были объекты размещения.
В пятерку лидеров по уплате туристического сбора вошли город Киев и 4 области. Суммы туристического сбора распределились по регионам так:
Наибольший прирост туристического сбора также отмечен в 7 областях, шесть из которых - на западе Украины. Увеличилось количество гостей в гостиницах еще таких регионов:
Инфографика: показатели турсбора в Украине (ГАРТ)
По туристическому сбору, как и по налогам, прослеживается четкая тенденция сокращения поступлений в бюджет, отмечает председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.
"За первые четыре месяца 2022 года в Украине зафиксирован рост турсбора на 65%, за первое полугодие текущего года мы уже видим цифру значительно ниже – 29%. Подобный рост – доказательство того, что большинство украинцев, спасаясь от бомбежек и не желая оказаться в оккупации, в первые месяцы войны были вынуждены покинуть свои дома в восточных и южных регионах и перебраться в более безопасные области на западе", - сообщила руководительница ГАРТ.
Падение свидетельствует то, что значительное количество людей вернулись домой. До конца года ожидается, что туристический сбор спустится до уровня 2021 года.
Ранее сообщалось, что поступления в госбюджет от налогов с туристической отрасли за первое полугодие сократились почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Напомним, мы писали о потерях туризма в Украине во время войны.