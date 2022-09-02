ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самый тяжелый сезон. Стали известны потери туризма в Украине во время войны

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 13:10
Самый тяжелый сезон. Стали известны потери туризма в Украине во время войны Фото: Туризм в Украине (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Подсчитаны уплаченные налоги в туротрасли за первое полугодие

Туризм в Украине не только не остановился, но и продолжает пополнять бюджет государства за счет налогов. Некоторые компании даже перечислили больше средств, чем в прошлом году.

Как работает отрасль во время войны, и в каких регионах украинцы больше всего путешествуют, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного агентства развития туризма.

Часть туристических компаний закрылись, но налогов поcтупило больше, чем в прошлом году

В среднем туристическая отрасль за первое полугодие 2022 года смогла заплатить в госбюджет на 25,7% меньше налогов, чем за этот же период в прошлом году. Количество компаний уменьшилось на 24,5%, предпринимателей - на 13,5%.

Всего госбюджет получил поступлений от уплаты налогов отелями и санаториями – 461 почти млн грн. Но эта сумма на 30% меньше, чем в прошлом году.

Пансионаты и общежития, ставшие временным прибежищем для тех, кто убегал от войны, уплатили налогов на 39% больше.

Самый тяжелый сезон. Стали известны потери туризма в Украине во время войныФото: Налоги от туризма за первое полугодие 2022 года (инфографика ДАРТ)

Зато большие потери в этом году имели турбазы, кемпинги, детские лагеря. Они смогли уплатить на 59% меньше налога - 73 млн грн против 178 млн грн за первое полугодие 2021 года.

А вот туристические агентства принесли в госбюджет на 41% средств больше. Аналитики объясняют это тем, что в отчетный период вошли январь и февраль, когда украинцы делали ранние бронирования.

Впрочем, война существенно сказалась на работе туроператоров – за полугодие зафиксирован спад на 21% от их деятельности. Они уплатили в госбюджет лишь 83 млн грн налогов, а в прошлом году за аналогичный период сумма поступлений составила 106 млн грн.

Больше всего налогов от туризма получено в таких регионах:

  • Ивано-Франковская – прирост 63%;
  • Львовская – прирост 51%;
  • Киевская область - прирост 16%;
  • Киев - спад на 34%;
  • Одесская область - спад на 82,3%.

"Украинцы понемногу начали позволять себе короткие путешествия по стране"

Потери туристической отрасли будут только расти, отмечает председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"Этот туристический сезон будет едва ли не самым тяжелым за всю историю нашей независимости. Причина известна - война. Часть территории Украины либо оккупирована, либо находится в зоне активных боевых действий и никакая туристическая деятельность там просто невозможна", - объясняет глава ведомства.

Самый тяжелый сезон. Стали известны потери туризма в Украине во время войны

Фото: Пейзажи в Закарпатье (unsplash.com/daniel-smith)

В то же время в западных и центральных областях принимают в основном украинцев, которые покинули свои дома из-за войны.

"Также на этих территориях частично возобновили свою работу туроператоры, которые специализируются на внутреннем туризме. Можно констатировать, что украинцы понемногу начали позволять себе короткие путешествия по стране с целью перезагрузки, чтобы сохранять работоспособность и психологическое спокойствие", - обращает внимание на тенденцию Марьяна Олеськив.

Благодаря туристической активности украинцев целая цепочка смежных отраслей - перевозчикам, рестораторам, производителям крафтовой продукции, перевозчики – получают толчок.

"А одна из самых острых наших задач - помочь украинской экономике, работать ради победы", - подчеркнула председатель ДАРТ.

Напомним, мы рассказывали, как работают украинские авиакомпании во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Наталья Наконечная
Как студентам выехать за границу во время войны в Украине: советы
Наталья Наконечная
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Алена Палий
Украинцы за рубежом должны платить налоги: в каких случаях
Алена Палий
юрист Stron Legal Services
Олег Заблудовский
Атмосфера старины. В Украине сохранилась редкая узкоколейка: что о ней известно
Олег Заблудовский
эксперт по железнодорожному транспорту
Влодзимеж Щурек
Советская армия разрушила 90% Гданьска. Как отстроили город после Второй мировой
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Все мнения