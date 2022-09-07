Вопреки войне. Где украинские отели принимали больше всего гостей

В этом году сбор платили переселенцы, а не только туристы

Туристический сбор, которые гости платят при поселении в отель, в этом году вырос почти на треть. За первое полугодие бюджет получил на 28,8% больше поступлений, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма турсбора достигла 89 млн 420 тыс. гривен. Где отели имели больше всего гостей и о чем свидетельствуют такие цифры, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного агентства развития туризма.

Какие области в лидерах по размещению гостей в отелях

Туристический сбор – это налог, который перечисляется в местный бюджет с гостя отеля за каждые сутки пребывания. По этому показателю и определяют, насколько загруженными были объекты размещения.

Фото: Отель в Татарове на Ивано-Франковщине (booking.com)

В пятерку лидеров по уплате туристического сбора вошли город Киев и 4 области. Суммы туристического сбора распределились по регионам так:

Киев - более 20 млн грн;

Львовская область – 19 млн 774 тыс. грн – прирост 193%;

Ивано-Франковская область - 9 млн 47 тыс. грн - прирост на 76,4%;

Закарпатская область – 8 млн 872 тыс. грн - прирост на 144%;

Киевская область - 4 млн 694 тыс. грн. Это на 23% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

Наибольший прирост туристического сбора также отмечен в 7 областях, шесть из которых - на западе Украины. Увеличилось количество гостей в гостиницах еще таких регионов:

на Тернопольщине – 145%;

Хмельнитчине – 116%;

Кировоградщине-105%;

в Черновицкой области – 103%.

Инфографика: показатели турсбора в Украине (ГАРТ)

Поступления в бюджет сокращаются

По туристическому сбору, как и по налогам, прослеживается четкая тенденция сокращения поступлений в бюджет, отмечает председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"За первые четыре месяца 2022 года в Украине зафиксирован рост турсбора на 65%, за первое полугодие текущего года мы уже видим цифру значительно ниже – 29%. Подобный рост – доказательство того, что большинство украинцев, спасаясь от бомбежек и не желая оказаться в оккупации, в первые месяцы войны были вынуждены покинуть свои дома в восточных и южных регионах и перебраться в более безопасные области на западе", - сообщила руководительница ГАРТ.

Фото: Гостиницы принимали значительную часть переселенцев (booking.com)

Падение свидетельствует то, что значительное количество людей вернулись домой. До конца года ожидается, что туристический сбор спустится до уровня 2021 года.

Ранее сообщалось, что поступления в госбюджет от налогов с туристической отрасли за первое полугодие сократились почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Напомним, мы писали о потерях туризма в Украине во время войны.