Всупереч війні. Де українські готелі приймали найбільше гостей

Цього року збір платили переселенці, а не тільки туристи

Туристичний збір, які гості платять при поселенні в готель, в цьому році зріс майже на третину. За перше півріччя бюджет отримав на 28,8% більше надходжень, ніж за аналогічний період минулого року.

Сума турзбору сягнула 89 млн 420 тис. гривень. Де готелі мали найбільше гостей та про що свідчать такі цифри, TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі Державного агентства розвитку туризму.

Які області в лідерах з розміщення гостей в готелях

Туристичний збір – це податок, який перераховується в місцевий бюджет з гостя готелю за кожну добу перебування. За цим показником і визначають, наскільки завантаженими були об'єкти розміщення.

Фото: Готель у Татарові на Івано-Франківщині (booking.com)

До п'ятірки лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 4 області. Суми туристичного збору розподілилися за регіонами так:

Київ – понад 20 млн грн;

Львівська область – 19 млн 774 тис. грн – приріст 193%;

Івано-Франківська область - 9 млн 47 тис. грн – приріст на 76,4%;

Закарпатська область - 8 млн 872 тис. грн – приріст на 144%;

Київська область - 4 млн 694 тис. грн. Це на 23% менше, ніж за перше півріччя минулого року.

Найбільший приріст туристичного збору також відзначено у 7 областях, шість з яких - на заході України. Побільшало гостей в готелях ще таких регіонів:

на Тернопільщині – 145%;

Хмельниччині – 116%;

Кіровоградщині – 105%;

у Чернівецькій області – 103%.

Інфографіка: Показники турзбору в Україні (ДАРТ)

Надходження до бюджету скорочуються

По туристичному збору, як і по податкам, прослідковується чітка тенденція скорочення надходжень до бюджету, зазначає голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

"За перші чотири місяці 2022 року в Україні зафіксовано зростання турзбору на 65%, за перше півріччя поточного року ми вже бачимо цифру значно нижчу – 29%. Подібне зростання – доказ того, що більшість українців, рятуючись від бомбардувань і не бажаючи опинитися в окупації, в перші місяці війни вимушені були покинути свої домівки в східних та південних регіонах і перебратися у більш безпечні області на заході", - повідомила очільниця ДАРТ.

Фото: Готелі приймали значну частину переселенців (booking.com)

Падіння свідчить те, що значна кількість людей повернулися додому. До кінця року очікується, що туристичний збір спуститься до рівня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що надходження до держбюджету від податків із туристичної галузі за перше півріччя скоротилися майже на 26% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Нагадаємо, ми писали про втрати туризму в Україні під час війни.