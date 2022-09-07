ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Всупереч війні. Де українські готелі приймали найбільше гостей

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 16:35
Всупереч війні. Де українські готелі приймали найбільше гостей Фото: Готелі в Україні (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Цього року збір платили переселенці, а не тільки туристи

Туристичний збір, які гості платять при поселенні в готель, в цьому році зріс майже на третину. За перше півріччя бюджет отримав на 28,8% більше надходжень, ніж за аналогічний період минулого року.

Сума турзбору сягнула 89 млн 420 тис. гривень. Де готелі мали найбільше гостей та про що свідчать такі цифри, TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі Державного агентства розвитку туризму.

Які області в лідерах з розміщення гостей в готелях

Туристичний збір – це податок, який перераховується в місцевий бюджет з гостя готелю за кожну добу перебування. За цим показником і визначають, наскільки завантаженими були об'єкти розміщення.

Всупереч війні. Де українські готелі приймали найбільше гостейФото: Готель у Татарові на Івано-Франківщині (booking.com)

До п'ятірки лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 4 області. Суми туристичного збору розподілилися за регіонами так:

  • Київ – понад 20 млн грн;
  • Львівська область – 19 млн 774 тис. грн – приріст 193%;
  • Івано-Франківська область - 9 млн 47 тис. грн – приріст на 76,4%;
  • Закарпатська область - 8 млн 872 тис. грн – приріст на 144%;
  • Київська область - 4 млн 694 тис. грн. Це на 23% менше, ніж за перше півріччя минулого року.

Найбільший приріст туристичного збору також відзначено у 7 областях, шість з яких - на заході України. Побільшало гостей в готелях ще таких регіонів:

  • на Тернопільщині – 145%;
  • Хмельниччині – 116%;
  • Кіровоградщині – 105%;
  • у Чернівецькій області – 103%.

Всупереч війні. Де українські готелі приймали найбільше гостей

Інфографіка: Показники турзбору в Україні (ДАРТ)

Надходження до бюджету скорочуються

По туристичному збору, як і по податкам, прослідковується чітка тенденція скорочення надходжень до бюджету, зазначає голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

"За перші чотири місяці 2022 року в Україні зафіксовано зростання турзбору на 65%, за перше півріччя поточного року ми вже бачимо цифру значно нижчу – 29%. Подібне зростання – доказ того, що більшість українців, рятуючись від бомбардувань і не бажаючи опинитися в окупації, в перші місяці війни вимушені були покинути свої домівки в східних та південних регіонах і перебратися у більш безпечні області на заході", - повідомила очільниця ДАРТ.

Всупереч війні. Де українські готелі приймали найбільше гостейФото: Готелі приймали значну частину переселенців (booking.com)

Падіння свідчить те, що значна кількість людей повернулися додому. До кінця року очікується, що туристичний збір спуститься до рівня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що надходження до держбюджету від податків із туристичної галузі за перше півріччя скоротилися майже на 26% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Нагадаємо, ми писали про втрати туризму в Україні під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки Переселенці з Донбасу Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Наталія Наконечна
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні: поради
Наталія Наконечна
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Альона Палій
Українці за кордоном мають платити податки: в яких випадках
Альона Палій
юрист Stron Legal Services
Олег Заблудовський
Атмосфера старовини. В Україні збереглася рідкісна вузькоколійка: що про неї відомо
Олег Заблудовський
експерт із залізничного транспорту
Всі точки зору