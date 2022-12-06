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Волонтерство і пожертви. Україна увійшла в десятку найщедріших країн світу

Фото: Українці на масовому заході до війни (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці потрапили у топ-10 найщедріших націй світу у 2022 році. Рейтинг благодійності опублікувала авторитетна британська благодійна організація Charities Aid Foundation.

Країни оцінювали за критеріями допомоги незнайомим людям, кількість пожертв та кількість волонтерів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на звіт World Giving Index від CAF.

Зазначається, що Україна в переліку з 119 країн посіла 10 місце. Аналізувалася благодійна діяльність у 2021 році, відтоді за час війни показники пожертвувань і залученості волонтерів могли значно зрости.

Очолює рейтинг п’ятий рік поспіль Індонезія. У цій країні 84% мешканців переказують кошти благодійним чи релігійним організаціям.

Фото: Волонтер плете сітки під час війни (gettyimages.com)

Активно допомагають незнайомцям люди у Кенії та США. До десятки також увійшли Австралія, Нова Зеландія, М’янма, Сьєрра-Леоне, Канада, Замбія та Україна.

Згідно з даними звіту, 75% українців допомагали незнайомцям, 47% – робили пожертви, 24% займалися волонтерською діяльністю. Всього торік у світі волонтерили 23% людей.

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