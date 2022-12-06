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Волонтерство и пожертвования. Украина вошла в десятку самых щедрых стран мира

Фото: Украинцы на массовом мероприятии до войны (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы попали в топ-10 самых щедрых наций мира в 2022 году. Рейтинг благотворительности опубликовала авторитетная британская благотворительная организация Charities Aid Foundation.

Страны оценивали по критериям помощи незнакомым людям, пожертвованиям и количеству волонтеров, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на отчет World Giving Index от CAF.

Отмечается, что Украина в списке из 119 стран заняла 10 место. Анализировалась благотворительная деятельность в 2021 году, с тех пор за время войны показатели пожертвований и вовлеченность волонтеров могли значительно возрасти.

Возглавлет рейтинг пятый год подряд Индонезия. В этой стране 84% жителей переводят средства благотворительным или религиозным организациям.

Фото: Волонтер плетет сетки во время войны (gettyimages.com)

Активно помогают незнакомцам люди в Кении и США. В десятку также вошли Австралия, Новая Зеландия, Мьянма, Сьерра-Леоне, Канада, Замбия и Украина.

Согласно данным отчета, 75% украинцев помогали незнакомцам, 47% –совершали пожертвования, 24% занимались волонтерской деятельностью. Всего в прошлом году в мире волонтерили 23% человек.

Напомним, мы писали, какие города оказались самыми дорогими в 2022 году.

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благотоврительностьволонтери