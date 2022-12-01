Вплив війни на Україні. Які міста виявилися найдорожчими у 2022 році

Життя у світі подорожчало на 8% у 2022 році через війну Україні. Про це свідчить щорічний звіт Economist Intelligence Unit (EIU).

Які міста на планеті визнані найдорожчими цього року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на CNN.travel.

Криза вартості життя пов'язана з війною та пандемією

"Війна в Україні, західні санкції проти Росії та політика Китаю щодо боротьби з пандемією викликали проблеми у ланцюжку поставок, які у поєднанні зі зростанням відсоткових ставок та коливаннями обмінного курсу призвели до кризи вартості життя в усьому світі", - заявила експерт EIU Упасана Датт.

За її словами, середнє зростання цін у 172 містах, які брали участь у дослідженні, є найсильнішим за останні 20 років.

Фото: Цюрих у Швейцарії (pixabay.com)

"Зростання цін на бензин у містах було особливо сильним, але для городян дорожчають продукти, комунальні послуги та товари для дому", - зазначила вона.

Щоб скласти рейтинг, EIU порівнює понад 400 цін на більш ніж 200 продуктів та послуг у 172 містах.

Список EIU відштовхується від цін у Нью-Йорку, тому міста з сильнішою валютою по відношенню до долара опиняються у рейтингу вище.

Фото: Тель-Авів в Ізраїлі (pixabay.com)

Які міста визнані найдорожчими для життя

Експерти назвали 10 найдорожчих міст світу для життя у 2022 році:

1. Нью-Йорк та Сінгапур;

3. Тель-Авів, Ізраїль;

4. Гонконг та Лос-Анджелес (США);

6. Цюріх, Швейцарія;

7. Женева, Швейцарія;

8. Сан-Франциско, США;

9. Париж, Франція;

10. Копенгаген, Данія.

Зазначається, що рекордне підвищення цін відбулося у Москві та Санкт-Петербурзі, тоді як столиця України Київ цього року не аналізували.

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