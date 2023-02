Волонтери розігрують прапор ЗСУ з підписом Залужного: як долучитися

Благодійний фонд "This Is My City" проведе унікальний аукціон, в якому візьмуть участь відомі українці. Зібрані кошти спрямують на підтримку наших захисників.

Серед учасників благодійного збору – автор youtube-каналу "Загін кіноманів" Віталій Гордієнко, повідомляє TRAVEL РБК-Україна. Він розігрує прапор ЗСУ та футболку з підписом Валерія Залужного.

За зібрані кошти волонтери планують придбати 3 джипи і 15 Ecoflow Delta 2 для спецпідрозділу ГУР України. Ціль розіграшу – зібрати 2 млн гривень.

Для того, щоб узяти участь в розіграші, треба задонатити від 200 гривень на банку Монобанку.

"Якщо хочете прапор ЗСУ з підписом Валерія Залужного, то закинь донат і можливо він буде твоїм! Можете кидати і маленькі суми, якщо хочете підтримати збір. 12 лютого я оберу двох переможців", – написав в Instagram Віталій Гордієнко.

Учасників просять обов'язково написати в коментарі до донату свою пошту або нік в інстаграмі.

Інші благодійні збори від "Це моє місто" можна подивитися на сторінці фонду.

