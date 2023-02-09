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Волонтери розігрують прапор ЗСУ з підписом Залужного: як долучитися

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Четвер 09 лютого 2023 18:12
Волонтери розігрують прапор ЗСУ з підписом Залужного: як долучитися Фото: Розіграш прапору з підписом Залужного (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Благодійний фонд "This Is My City" проведе унікальний аукціон, в якому візьмуть участь відомі українці. Зібрані кошти спрямують на підтримку наших захисників.

Серед учасників благодійного збору – автор youtube-каналу "Загін кіноманів" Віталій Гордієнко, повідомляє TRAVEL РБК-Україна. Він розігрує прапор ЗСУ та футболку з підписом Валерія Залужного.

За зібрані кошти волонтери планують придбати 3 джипи і 15 Ecoflow Delta 2 для спецпідрозділу ГУР України. Ціль розіграшу – зібрати 2 млн гривень.

Для того, щоб узяти участь в розіграші, треба задонатити від 200 гривень на банку Монобанку.

"Якщо хочете прапор ЗСУ з підписом Валерія Залужного, то закинь донат і можливо він буде твоїм! Можете кидати і маленькі суми, якщо хочете підтримати збір. 12 лютого я оберу двох переможців", – написав в Instagram Віталій Гордієнко.

Волонтери розігрують прапор ЗСУ з підписом Залужного: як долучитися

Фото: Масштабний благодійний аукціон від фонду "Це моє місто" (надане РБК-Україна)

Учасників просять обов'язково написати в коментарі до донату свою пошту або нік в інстаграмі.

Інші благодійні збори від "Це моє місто" можна подивитися на сторінці фонду.

Нагадаємо, ми писали, що волонтери розігрують відстріляний Javelin, щоб зібрати гроші на дрон і автомобілі.

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