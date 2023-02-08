Збір на мільйон. Волонтери розігрують відстріляний Javelin: як долучитися

Проект Ukrainer проводить благодійний розіграш військових предметів, щоб зібрати кошти на необхідну захисникам техніку. Виграш - відстріляний по ворогу Javelin і тубус від Javelin.

На меті – зібрати 1 млн гривень на дрон, автомобілі та рації, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис "Ukrainer".

Проект організовує розіграш військових предметів для підтримки захисників разом із GameDev DOU та благодійним фондом "Це моє місто".

За зібрані кошти придбають техніку, щоб підсилити позиції різних команд українських оборонців. В одній із них служить аеророзвідником оператор Ukraїner – Михайло Шелест.

Кошти збирають на:

дрон і 2 батареї до нього (300 тис. грн);

2 автомобілі Volkswagen T4 (300 тис. грн);

20 рацій Hytera (400 тис. грн).

"1 млн грн – орієнтовна сума, яку потрібно зібрати на всі ці речі нашим потужним захисникам.Розігруємо відстріляний по ворогу Javelin і тубус від Javelin. Ці два символічні військові предмети наших захисників уже відпрацювали по окупантах, а тепер можуть іще раз принести користь", – говорять волонтери.

Фото: Для Михайла Шелеста збирають кошти на дрон (facebook.com/logvynenko)

Зазначається, що обидва військові лоти – безпечні і не становлять загрози життю. До них додається відповідна довідка від Управління вибухотехнічної служби Нацполіції України.

Для того, щоб взяти участь, треба задонатити на банку Monobank 500 грн. Це буде умовним квитком участі в розіграші. Кількість донатів не обмежена – що їх більше, то більше шансів виграти.

У коментарі обов’язково треба вказати ім’я та прізвище, щоб у разі виграшу людину можна було ідентифікувати у випадку виграшу.

Розіграш відбудеться 11 лютого о 10:00 на фейсбук-сторінці Благодійного фонду "Це моє місто".

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