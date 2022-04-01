"В Польше своего будущего не вижу, хочу вернуться домой". История украинской беженки в Европе

Украинку с детьми приютила семья поляков: как наших граждан принимают в стране

Истории украинских беженцев за рубежом похожи в одном - все выезжали из дома в страхе за свою жизнь и ради спасения детей. Большинство мечтают вернуться домой, как только опасность минует.

Историю своего "беженства" и мечту вернуться в Украину жительница Броваров Ирина рассказала TRAVEL РБК-Украина.

Наша собеседница, которая просила не указывать настоящее имя, уехала из своего города 9 марта – с мамой и двумя детьми-подростками. Она решилась эвакуироваться только тогда, когда ближайшие села оказались под оккупацией.

"Искали подвал в таком здании, чтобы нас могли потом откопать"

Как выезжали из Украины, что стало "последней каплей"?

- 24 февраля проснулись в 5 утра от взрывов. С начала войны спускались в "бомбоубежище" лишь на одну ночь – в подвале было очень холодно. Искали подвал в таком здании, чтобы нас могли потом откопать. Потом мы день и ночь сидели в коридоре на полу - в квартире на 5 этаже.

Каждый день я откладывала эвакуацию, хотя упаковала необходимые вещи в первый день. Понимала, что со дня на день "отрежут" путь к электричке на Киев. Узнала, что в село за 20 километров зашли российские танки.

Последней каплей было, когда на окраине Броваров "бахнуло" так, что я почувствовала эту волну, сидя у себя в коридоре. Тогда я реально испугалась: что же будет, если взрыв произойдет возле моего дома?

Выезжали с минимумом вещей: боялись, что с большими чемоданами в поезд не возьмут. А в последний момент удалось выехать бесплатно автобусом, который организовали из религиозной организации. Нас завезли к границе с Польшей. Ехали почти сутки, в общем спокойно.

Фото: Пункт помощи украинцам на вокзале в Польше (РБК-Украина)

Как вас встретила Польша?

- Дальше от границы волонтеры нас довезли до Хельма, откуда по их совету мы поездом поехали в Лодзь. В пункте рецепционном (для помощи украинским беженцам - ред.) сказала, что нам негде ночевать. Нас завезли в лагерь для беженцев в Петркув-Трыбунальски – в какое-то большое помещение на 500-600 раскладушек.

Там кормили, и первую неделю было достаточно комфортно – тогда жили не более 100 человек. Потом стали привозить целые автобусы беженцев, среди них были и цыгане. Мы начали через сайты искать, кто нас примет из поляков - на сайте uasos.org откликнулись супруги из Щучина. Они выделили нам две комнаты во флигеле, где в третьей комнате проживает их работник.

"Ни за жилье, ни за коммунальные услуги мы не платим"

Как вы устроились: что оказалось платным?

- В целом практически почти все бесплатно - сим-карты дали на вокзале, весь проезд в транспорте и поездах бесплатный, питание было бесплатное в центре для беженцев, нам давали возможность взять одежду (новую или малоношенную), белье, бытовую химию.

Когда приехали жить в Щучин, то хозяева сами возили в магазин, где мы выбирали обувь и одежду, а они расплачивались. Так же они оплатили наши лекарства в аптеке. Хотели еще продукты нам покупать, но я так не могу – отказалась. У меня есть деньги на питание на несколько месяцев. В школе детям сразу подарили рюкзаки, школьные принадлежности, обеды там бесплатные. Ни за жилье, ни за коммунальные услуги мы не платим.

Фото: Лагерь для беженцев в Польше (notesfrompoland.com)

Какие есть выплаты для вас в Польше?

- После оформления идентификационного номера PESEL и открытия банковского счета всем прибывшим по заявлению один раз выплачивают по 300 злотых (примерно 2100 гривен). Отдельно детям до 18 лет ежемесячно государство платит по 500 злотых (3500 гривен). То есть нас четверо - единовременно получим 1200 злотых, и еще по 1000 злотых - на двоих детей.

Почему хотите вернуться, а не остаться за границей?

- Дома все знакомо, родные стены, украинский язык. Там была обустроенная жизнь: работа, учеба как хобби, круг общения, у детей специальные кружки, например, академического рисунка для дальнейшего поступления.

А в Польше психика все воспринимает как временное, не вижу здесь своего будущего. Тем более, что сейчас нет даже работы, которая бы здесь держала. Для меня сложно ничего не делать.

Фото: Парк в Броварах весной (facebook.com/lesmanakova)

Что сделаете в первую очередь, когда вернетесь домой в Украину?

- Если приеду сейчас, первым делом позвоню своему косметологу и парикмахеру. За это время было не до того, чтобы заботиться о внешности. А еще пойду по своим местам в Броварах – в парк погулять, по улицам, просто встретиться с городом. Еще поеду снова погулять по Киеву.

Напомним, мы писали, какие правила бесплатного проезда для беженцев теперь действуют в Польше.