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Візовий бан триває. Країна ЄС продовжила заборону на в'їзд для росіян

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Четвер 29 червня 2023 12:01
Візовий бан триває. Країна ЄС продовжила заборону на в'їзд для росіян Фото: Рига, Латвія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Латвія продовжила заборону на в'їзд для громадян Росії до березня 2024 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.

Після останніх подій у Росії Латвійська Республіка вирішила продовжити чинну заборону на в’їзд для більшості громадян Росії до березня наступного року. Таку заборону наклали 19 вересня 2022 року, і термін його дії мав закінчитися цієї п’ятниці, 30 червня.

"У зв’язку з продовженням військової агресії Росії в Україні, яка все ще становить загрозу внутрішній безпеці Латвії, Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження терміну в’їзду громадян Росії до Латвії до 4 березня 2024 року”, – йдеться в повідомленні уряду.

Втім, є категорії росіян, на яких така заборона не діє. Серед них ті, хто має довгострокові візи.

"Обмеження на в'їзд продовжать діяти для громадян Росії, які бажають перетнути зовнішній кордон ЄС з туристичною та розважальною метою", – уточнили в уряді.

Збройний заколот вагнерівців у РФ викликав занепокоєння сусідніх з Росією країн ЄС, які поспішили зміцнити свої кордони через побоювання, що можливий конфлікт у Росії може вплинути на їхню внутрішню безпеку та безпеку ЄС в цілому.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс також попередив, що Латвія не буде пропонувати будь-який прийом росіянам, які стверджують, що вони брали участь у перевороті, або тих, хто тікає з РФ.

Нагадаємо, Латвія припиняє видавати росіянам гуманітарні або будь-які інші візи, а також посилює охорону кордону з РФ.

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