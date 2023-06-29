Визовый бан продолжается. Страна ЕС продлила запрет на въезд для россиян

Латвия продлила запрет на въезд для граждан России до марта 2024 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.

После последних событий в России Латвийская Республика решила продлить запрет на въезд для большинства граждан России до марта следующего года. Такой запрет наложили 19 сентября 2022 года, и срок его действия должен был истечь в эту пятницу, 30 июня.

"В связи с продлением военной агрессии России в Украине, которая все еще представляет угрозу внутренней безопасности Латвии, Кабинет министров принял решение о продлении срока въезда граждан России в Латвию до 4 марта 2024 года", – говорится в сообщении правительства.

Впрочем, есть категории россиян, на которых такой запрет не действует. Среди них те, у кого есть долгосрочные визы.

"Ограничения на въезд продолжат действовать для граждан России, желающих пересечь внешнюю границу ЕС с туристической и развлекательной целью", – уточнили в правительстве.

Вооруженный мятеж вагнеровцев в РФ вызвал озабоченность соседних с Россией стран ЕС, которые поспешили укрепить свои границы из-за опасений, что возможный конфликт в России может повлиять на их внутреннюю безопасность и безопасность ЕС в целом.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также предупредил, что Латвия не будет предлагать какой-либо прием россиянам, утверждающим, что они участвовали в перевороте, или убегающих из РФ.

Напомним, Латвия прекращает выдавать россиянам гуманитарные или любые другие визы, а также ужесточает охрану границы с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.