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Візовий бан та рейси з пересадками. Поїдки росіян до Європи обвалилися на 90%

Фото: Туристи у Стразбурзі (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Минулого року в європейських країнах було зафіксовано значно менше російських туристів. Кількість прибуттів зменшилася на 80-90%.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Польща, Фінляндія, країни Балтії та Чехія майже не приймають російських туристів з моменту введення обмежувальних заходів через вторгнення Росії в Україну. Одні з основних причин - логістичні труднощі та витрати на поїздки, які зросли в три-чотири рази.

У Греції, яка раніше входила до десятки найкращих туристичних напрямків для туристів з РФ, зафіксували на 80% менше прибуттів з Росії, ніж роком раніше.

"Перш за все, позначається складна транспортна логістика, відсутність прямих рейсів з Європою, необхідність летіти транзитними рейсами з пересадками, перельоти часто дуже дорогі. І якщо раніше квиток до Європи в середньому коштував 300–400 євро, то зараз він коштує 1000 євро та більше. Час польоту зріс з трьох годин до 8-24 годин", – зазначив віце-президент РТС Дмитро Горін.

Кількість звернень громадян Росії у візові центри Греції, Італії та Іспанії скоротилася на 80%, а для інших країн ця цифра ризикує ще вища.

Іспанія, Греція та Італія представляють трійку країн, де кількість російських туристів зменшилася меншою мірою. А в інших країнах, куди російським туристам перестали видавати візи, число туристів з країни-окупанта впала до нуля. Загалом падіння туристичного потоку до Європи можна оцінити в 90-95 відсотків, зазначив представник турбізнесу.

Великий спад кількості туристів з РФ спостерігається і на Кіпрі, куди ті полюбляли їздити до того, як Росія вторглася в Україну.

"Є готелі, особливо в районі Фамагусти, Айя-Напи і Протараса, які розірвали великі контракти з туроператорами з Росії. І зараз вони стикаються з величезними труднощами", зазначив президент правління Cyprus Hotel Association Харіс Лоізідес.

Тим часом Росію туристи такою практично перестали відвідувати. Попит іноземців на відвідування РФ обвалився на 90%.

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